El candidato de Junts en Badalona asegura que dejaría gobernar a Albiol antes que apoyar a ERC

La división entre Junts y ERC, cada vez más visible en esta campaña electoral, ha llevado al candidato neoconvergente en Badalona, David Torrents, a asegurar que dejaría gobernar a Xavier García Albiol antes que dar apoyo al candidato de ERC en el municipio.

Torrents, que también es secretario de organización de Junts y un cargo próximo a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, aseguró en una entrevista en la televisión local que entre un candidato y otro preferiría a Albiol.

“¿Si Àlex Montornès [candidato de ERC] puede ser alcalde y debe elegir entre Montornès o Albiol a quién elige?”, le pregunta el entrevistador. “Que Albiol gobierne”, responde sin dudar el candidato de Junts.

“Soy edil de servicios sociales y a día de hoy no tengo jefe de servicios jurídicos, no tengo jefe de servicios sociales, no tengo jefe de departamento, no tengo letrado...”, ha lamentado Torrents en la entrevista para justificar su opinión.

El candidato republicano es actualmente primer teniente de alcalde en Badalona, donde gobierna el PSC en un gobierno de coalición junto a ERC, Comuns y Junts después de desbancar a Albiol en una moción de censura en noviembre de 2021.

Las palabras del secretario de organización de Junts han sentado mal tanto en una parte de su partido como en ERC y Torrents ha matizado este miércoles su opinión. “Yo no haré Albiol alcalde, lo he combatido cuatro años y el fascismo y la extrema derecha no gobernará la tercera ciudad del país, pero dicho esto quien tenga la alcaldía deberá hacerlo bien”, ha señalado. “ERC se piensa que Junts dará los votos a cambio de nada y lo que tenemos que hacer es un gobierno en condiciones”.