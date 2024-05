Primavera Sound se prepara para su edición 22 con Pulp, Lana del Rey, Deftones o PJ Harvey en el cartel

El grueso de la 22ª edición del festival Primavera Sound, bautizada como PS24, tendrá lugar en el Parc del Fòrum Barcelona entre el jueves 30 de mayo y el sábado 1 de junio, con un concierto inaugural de apertura el miércoles 29 y una sesión de cierre con pinchadiscos el domingo 2. Paralelamente, y desde el 27 de mayo, se desarrollará el Primavera a la Ciutat, una serie de actuaciones en distintas salas barcelonesas en las que algunos de los artistas del cartel actuarán en pequeño formato junto a otros que no actúan directamente en el PS24. Las entradas para este festival paralelo se agotaron pocas horas después de ponerse a la venta.

Entre los artistas que participarán en el festival hay clásicos con más de 30 años de carrera sus espaldas, como Pulp, PJ Harvey, Lambchop, Deftones o Yo La tengo, que se combinan con otras vacas sagradas, si bien de debut más reciente, como es el caso de Lana del Rey, uno de los puntos fuertes del cartel, o The National, una de las bandas icónicas del folk rock alternativo que tuvo su mejor momento en la primera década del siglo XXI.

También en este combo merece la pena incluir a Beth Gibbons, la cantante y compositora de la banda de trip-hop británica Portishead, que acude al PS24 en solitario con los temas de corte folk oscuro y ambiental de su primer trabajo, Out of Season, producido por Rustin Man, exbajista de Talk Talk. Y para los amantes del hip-hop más elaborado, nocturno y ambiental, el PS24 también tiene una oferta interesante: el productor Madlib (ex Mad Villain) y el rapero Freddie Gibbs celebrarán sobre el escenario el décimo aniversario de Piñata, su primer álbum, publicado en 2014.

En el plano de artistas más recientes, pero no por ello menos apreciados por la audiencia, cabe destacar la artista de r&b norteamericana SZA, otra de las cabezas de cartel que coronará el tercer día de festival propiamente dicho con los temas de su aclamado trabajo SOS, que incluye su gran éxito Kill Bill.

Jornada inaugural con Phoenix y Stella Maris

Stella Maris existe más allá de la serie La Mesías, creada por los Javis, y hacen apostolado con el mundo por montera a base de pop cristiano con alocadas letras que llaman a la salvación de las almas. La prueba de su existencia es que las hermanas Puig Baró harán acto de presencia en el PS24 durante la jornada inaugural. Bromas aparte, tras las canciones del grupo están los componentes de Hidrogenese, el dúo barcelonés formado por Genís Segarra (también en los desaparecidos Astrud) y Carlos Ballesteros, así como el productor Raül Refree.

Antes de Stella Maris, y encabezando el cartel de ese día, actuará el cuarteto francés de pop rock alternativo Phoenix, con su refrescante y enérgica propuesta, que recuerda a ratos tanto a Television –la voz de su cantante, Thomas Mars, remite de manera inevitable a Tom Verlaine– como a bandas como Death Cab for Cutie e incluso a otras de corte mucho más noventero. No en vano los de Versalles llevan desde 1999 haciendo su música.

Finalmente cerrará esta jornada el pop fácil y agradable de la mallorquina Maria Jaume, una de las propuestas del festival en catalán, el rock alternativo con tintes country de Ratboys y la mezcla de kraut rock y punk australiano que practican Tropical Fuck Storm.

Pulp en la primera jornada

Los británicos Pulp reinarán en la primera jornada, el día 30 de mayo, acaso como principal cabeza de cartel del festival junto con Lana de Rey, que encabezará la jornada siguiente. La reagrupada banda que en los noventa alcanzó su máximo pico creativo con álbumes como His 'n' Hers y Different Class, regresa al festival 13 años después de su última visita para llenar las ondas con su pop a ratos sinfónico, a ratos melodramático y a ratos heredero de los sonidos de la Tambla Motown de los sesenta.

De segunda cabeza estará Vampire Weekend, el trío estadounidense que mantiene el bastión del indie pop más extemporáneo y desacomplejado, a caballo entre Belle & Sebastian, los últimos Prebab Sprout o Sufjan Stevens. Otro grupo destacado de esta primera jornada seguramente sean los californianos Deftones, una de las bandas que abanderó hace 25 años el movimiento conocido como nu metal, si bien siempre fue un verso suelto dentro del mismo con sus metálicos y elegantes riffs y la voz aterciopelada de su cantante, Chino Moreno.

También en este primer día de festival se podrá contar con la ya citada pareja formada por Madlib y Freddie Gibbs, así como con Beth Gibbons y los franceses L'Imperatice y su pop festivo, perfecto para disfrutar junto al mar. Y entre las bandas rescatadas del pasado merece la pena reseñar a Arab Strab y Lambchop.

En el apartado de rock más sucio, además de los andaluces Derby Motoreta's Burrito Kachimba y su heavy metal de clara vocación rumbera y flamenca, estarán presentes los australianos Amyl and The Sniffers, herederos del guitarreo punk de los Stooges y los MC5. Finalmente, hay que sumar a la escena patria a los mallorquines Renaldo & Clara y Maria Hein, que aportarán un pop fresco y desenfadado que rubrica el buen momento de la música comercial en catalán.

Segundo día con Lana del Rey

La segunda jornada del festival tiene como punto álgido la actuación de Lana del Rey. La neoyorquina, que canta letras duras, explícitas y cargadas de oscuridad sobre armonías elegantes y gélidas, viene a presentar su álbum de 2023 Did you know that there's a tunnel under ocean blvd. Atrás queda su aclamadísimo trabajo Norman Fucking Rockwell!

La acompañan en importancia, y también en cadencias suaves, oscuras y melancólicas, la banda The National. En la misma línea ambiental cabe citar la presencia de los incombustibles Yo La Tengo y también la de Omar Apollo y su r&b con toques de soul vocal y bases electrónicas. Y como presencias españolas, en este caso en catalán, estarán Guillem Gisbert y Ferran Palau, además de la deslenguada y talentosa Mushkaa. Adicionalmente, los amantes del hardcore más acelerado podrán disfrutar en la segunda jornada de la banda flamenca (de Flandes) Brutus.

Como contrapunto a los citados artistas, hay que citar a Disclosure, el dúo inglés que traerá su deep house, así como al inclasificable Jail Paul y sus armonías imposibles a base de break beats. También a Troye Silvan y su pop pegadizo y orgulloso de la diversidad de género, al combo canadiense de jazz electrónico Badbadnotogood y al escocés Barry Can't Swim y su música de baile nominada a los Brit Awards de este año.

SZA y PJ Harvey como cierre

La cabeza de cartel del PS24 para el sábado 1 de junio estará representada por la actual diva del r&b, SZA. La norteamericana, que en 2022 publicó su aclamado trabajo SOS, con hits generacionales como Kill Bill, llega al festival en su mejor momento. En segundo lugar se sitúa PJ Harvey, otra mujer y una leyenda que ya marcó la historia de la música hace más de 30 años con Rid Of Me, un álbum de cuyo sonido se encargó el recientemente fallecido Steve Albini.

También conviene citar ese día la presencia de la estadounidense Mirtski y su pop místico y alternativo, así como la diva del pop electrónico de la primera década del siglo XXI Roísín Murphy, ex Moloko, que tras casi 18 años sin publicar un disco, en 2023 sacó dos, Hit Parade y You Knew junto al productor Dj Koze.

Como propuestas diferentes, acaso recomendar a la rapera y productora 070 Shake, que ha colaborado con artistas como la británico-ganesa Raye o el mismísimo Kanye West. También a Amaarae, la ganesa-estadounidense que actúa de embajadora mundial del estilo africano alté, mezcla de r&b alternativo, dancehall, afrobeat, hip-hop y pop. Y, cómo no, a los gaditanos F.R.A.C. (Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz) con sus letras llenas de humor y creatividad. Como representante del hardcore estatal sin duda merecerá la pena ver a los vascos Lisabö, toda una institución del noise hecho en Euskadi.