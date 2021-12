Un exentrenador del Barça, denunciado por abusos a menores durante años en una escuela

El exentrenador infantil del Barça y profesor de Educación Física Albert Benaiges ha sido denunciado por abusos sexuales a menores perpetrados presuntamente durante años en la escuela pública Barcelona, del barrio de Les Corts de la capital catalana. Una investigación del diario 'Ara' ha recabado hasta 60 testimonios de sus prácticas abusivas, que incluyeron tocamientos, masturbaciones con alumnos y juegos sexuales a menudo camuflados bajo discursos pedagógicos y de higiene.

Tras la publicación de la información, los Mossos d'Esquadra han informado que cuentan ya con "varias denuncias" –sin especificar el número– contra Benaiges y que se ha abierto una investigación.

Benaiges es una figura conocida dentro del mundo del fútbol en Catalunya. En paralelo a su etapa como profesor del centro educativo Barceloneta, donde permaneció durante 38 años, ocupó varios puestos importantes dentro del futbol base del Barça. De hecho, tras pasar recientemente por equipos de Dubai, México o Japón, había vuelto al club azulgrana de la mano del nuevo presidente Joan Laporta como coordinador de las categorías inferiores. Ocupó el cargo hasta el 2 de diciembre, cuando el club supo de los abusos y decidió apartarlo.

Las víctimas recogidas por el diario Ara relatan distintos tipos de abusos durante las décadas de 1980 y 1990. Y también lamentan que algunas de las quejas que transmitieron a las sucesivas direcciones del centro no provocaron ningún cambio. En este sentido, el consejero de Educación, Josep González Cambray, ha anunciado la apertura de un expediente para esclarecerlo.

"Él se masturbaba mirando cómo lo hacíamos nosotros, pero algún tocamiento había", relata uno de los afectados. Benaiges realizaba estas prácticas en los vestuarios de la escuela, en el gimnasio o algunas veces en su casa. "Me hizo tocarlo y me tocó por todos lados. No era inocente", relata otro sobre una situación que se dio cuando se quedaron ambos solos en el gimnasio.

El relato de las víctimas mezcla los abusos y tocamientos claros con otras prácticas cuestionables con menores. Desde desnudar a algunos alumnos frente a toda su clase para demostrar al resto cómo se tenían que limpiar y secar hasta observar en las duchas.

Preguntado sobre las denuncias, Benaiges ha negado los tocamientos, pero ha reconocido que no volvería a hacer "nada" de lo que hizo esa época.