Un informe de la Generalitat prevé hasta 13.000 muertes por coronavirus en Catalunya en el peor escenario

Un informe interno del Departamento de Salud de la Generalitat prevé que puedan ocurrir hasta 13.000 muertes por coronavirus en Catalunya en el peor de los escenarios posibles. La conselleria tiene encima de la mesa varios estudios con "múltiples escenarios" que cambian "cada día", según fuentes de Salud. Uno de ellos, avanzado por 'Vilaweb' y al que ha tenido acceso la agencia ACN, prevé que el pico de contagios de Covid-19 llegue a Catalunya a finales de abril.

Según las predicciones que recoge el informe, las muertes llegarían a 13.000 si los contagios siguen el ritmo de Italia todo el tiempo y en las 7.600 si haber avanzado las medidas de confinamiento tiene efecto. Fuentes conocedoras del informe apuntan que las cifras pueden ser significativamente inferiores si en los próximos días el confinamiento se modifica de manera estricta. A día de hoy hay diagnosticados en Catalunya 9.937 casos de coronavirus y han fallecido 516 personas por la enfermedad.

El informe, con fecha del 24 de marzo, establece dos posibles escenarios a largo plazo. El primero pasa por asumir que Catalunya siga el mismo ritmo que Italia durante todo el tiempo, por lo que el pico de contagios se alcance el 28 de abril con más de 121.000 casos en activo.

El segundo escenario contemplado prevé que el hecho de haber puesto en marcha las medidas de confinamiento, 10 días antes que de la misma situación que en Italia, tenga un efecto "positivo" en la evolución de la curva, por lo que el pico llegue unos días antes, el día 24 de abril, con un menor número de casos y de manera más progresiva. En este escenario, la previsión es que el 24 de abril haya 70.891 casos en activo.

▶️ #President@QuimTorraiPla: “Les projeccions dels experts no són bones. Necessitem intensificar les mesures de confinament per frenar els contagis. No és el resultat d’un caprici sinó de les recomanacions dels investigadors científics que ens aconsellen” #Parlament#Covid19pic.twitter.com/gfYQHsJsMZ