La jueza prohíbe al rapero Morad entrar en el barrio de La Florida de L'Hospitalet

Medida cautelar inusual contra el rapero Morad. La jueza que investiga al artista por desórdenes públicos le ha prohibido “entrar y permanecer” en su barrio natal, la Florida de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). “Callar no sirve con gente con maldad”, ha replicado Morad en Instragram.

La jueza ha acordado el destierro como medida cautelar hasta que se dicte sentencia firme o finalice la causa por cualquier otra resolución tras dejar en libertad este jueves al rapero, detenido este miércoles por su presunta relación con unos desórdenes públicos en el barrio de la Florida, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Tras una noche en comisaría y pasar a disposición judicial, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de L'Hospitalet ha acordado la libertad provisional para el rapero, que tendrá que estar a disposición del juzgado siempre que sea requerido. La causa está abierta por un delito de desórdenes públicos y otro de daños.

Morad fue detenido este miércoles por, presuntamente, haber pagado a un grupo de jóvenes para que quemaran contenedores, después de una discusión con agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet.

El barrio de La Florida es donde creció el rapero y es el escenario de la mayoría de sus videoclips, como el que estaba grabando la madrugada del pasado jueves, cuando ocurrieron los hechos por los que ha acabado arrestado.

El cantante, el artista de España que más escuchas acumula en Spotify, se habría encarado con los agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet que se acercaron al lugar ante las quejas de los vecinos por el ruido que hacían él y su grupo y acabó denunciado.

En esa discusión, fuentes cercanas al caso indicaron que Morad habría indicado a los agentes que daría dinero a jóvenes para que incendiaran contenedores. Horas después, en zonas cercanas al lugar aparecieron tres coches y diversos contenedores quemados.

Tras conocerse la decisión de la jueza, Morad ha publicado en su cuenta de Instagram un texto dirigido a sus seguidores. “De lo que digan no te creas nada y de lo ves solo la mitad”, ha indicado para a renglón seguido añadir: “Todo bien, pronto volveremos”.

“No tengo que insistir en noticias de gente que solamente van a querer hacerme daño”, ha abundado el rapero en otra publicación. “Daño personalmente no me hace, pero me duele que intentéis hacer creer a los niños cosas que no son buenas porque solo les hacéis pensar que vuestro odio es verdadero”, ha agregado. “Pronto se dejará claro todo esto porque callar no sirve con gente con maldad”, ha concluido.

Morad fue absuelto el pasado mes de marzo tras ser acusado de un intento de robo con fuerza en un domicilio de Barcelona el febrero del 2018.