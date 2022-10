La candidata de Cs a Barcelona renuncia a estar en la lista y deja el acta de concejala

Luz Guilarte ha renunciado este lunes a ser la candidata de Ciutadans a la alcaldía de Barcelona y ha dejado el acta de concejala. Así lo ha anunciado en una comparecencia de prensa después que los últimos días se dieran a conocer discrepancias internas en el grupo municipal entre ella y los concejales Paco sierra y Noemí Martín.

Nadie llora en Barcelona por la última derrota de Manuel Valls

Saber más

“Escojo conservar mi libertad y mi dignidad”, ha defendido Guilarte, quien ha argumentado no poder seguir al frente del proyecto junto a los dos concejales, quienes la destituyeron en una votación que el Ayuntamiento consideró válida. Con este gesto, que se zanjó con dos votos contra uno, Sierra y Martín se convirtieron en presidente y portavoz del grupo, respectivamente. Guilarte pasó a ser portavoz adjunta.

La expresidenta ha acusado a Sierra y Martín de articular una “trama” en contra del partido y ha considerado que “en estas condiciones no es posible seguir en el proyecto y encabezar la candidatura en mayo de 2023”. A estas alturas ya estaba confirmado que Guilarte iba a ser candidata a las elecciones aunque no se hayan celebrado primarias, ya que al no llegar Ciutadans a los 400 militantes en la ciudad, estas no eran necesarias.

“Mis principios me han llevado hoy a tomar una difícil decisión”, ha admitido Guilarte, quien ha añadido que confía que su gesto “facilite que el partido pueda acordara y poner al frente un nuevo liderazgo ajeno a esta situación”. La expresidenta ha confirmado que seguirá como militante de base del partido.

Para sustituir a Guilarte, la previsión es que se le ofrezca la entrada al consistorio al número 9 de la candidatura conjunta del 2019, Fernando Carrera. Ante esto, habría diversas opciones. La primera sería que, de aceptar, Carrera se uniera al grupo de Cs o a Valents (anteriormente Barcelona pel Canvi). La segunda sería que Carrera (que actualmente es asesor del grupo municipal del PSC) se quedara como concejal no adscrito.

Guilarte fue diputada de Cs al Parlament y entró en el consistorio tras las elecciones municipales de 2019 como número dos de la candidatura conjunta de Barcelona pel Canvi-Ciutadans, liderada por Manuel Valls. Cuando la candidatura se escindió en dos grupos, Guilarte se quedó con los naranjas.

Durante los úlitimos meses, Ciutadans ha tenido que afrontar movimientos internos como la salida de Celestino Corbacho, quien se retiró por motivos personales y supuso la entrada de Noemí Martín. También destaca la salida de Marilén Barceló en mayo de 2021 por desacuerdos con el partido. Barceló pidió integrarse en Barcelona pel Canvi (ahora Valents), pero el Ayuntamiento se lo impidió, así que ahora es edil no adscrita, a pesar de que circunscribe las mismas votaciones que Valents.