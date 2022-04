Núria Marín se abre a un Govern de PSC y Junts: “¿Por qué no?”

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha defendido el “pacto de éxito” entre el PSC y Junts que gobierna en el ente provincial, y se ha abierto a extrapolarlo a la Generalitat. “¿Por qué no? Ojalá pudiera haber un pacto en que posiciones diversas pudieran trabajar juntas”, ha aseverado Marín.

La eventual sociovergencia en la Generalitat sobrevuela política catalana desde que hace unas semanas Junts desautorizara a la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró por plantear esta posibilidad, que rompería la política de bloques y pactos entre independentistas que ha dominado la última década.

En el desayuno organizado por el Fórum Europa-Tribuna Catalunya, Marín ha recordado que desde la Diputación se han encargado de que “no se pierda ningún proyecto estratégico” durante la pandemia y que se puedan aprovechar los recursos extraordinarios, sobre los cuales ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esfuerzo para obtenerlos.

El pacto con Junts en la Diputación, ha incidido Marín, costó mucho y generó mucho “interés mediático”, pero lo ha defendido como un “pacto de éxito” porque, según ella, funciona y trabajan por lo que les une dejando de lado lo que les separa.

Por otro lado, Marín se ha mostrado “convencida” de que no irá a juicio por no investigar el caso de presunto desvío de fondos en el Consell Esportiu de L'Hospitalet, y que podrá repetir como candidata en las próximas elecciones municipales. “No se producirá este juicio oral, estoy convencida. Por eso estoy convencida de que seré la candidata. Yo me presentaré, lo tengo clarísimo”, ha defendido.

La alcaldesa ha asegurado que está tranquila y ha recordado que ha pedido el archivo de la causa y que ha estado a disposición de la justicia desde el primer momento: “El tiempo de la justicia es más lento de lo que a mi me gustaría. Confío plenamente en que esto se resolverá”.

En cuanto a la preparación de las municipales de 2023, ha sostenido que actualmente la preocupación principal es seguir gobernando y gestionar e impulsar los proyectos que tiene en marcha en la ciudad: “Ya hablaremos de las próximas municipales. Todavía es pronto”.

Sobre la inmersión lingüística en Catalunya, ha opinado que la ley ha sido útil y que se debe respetar, y ha defendido que los alumnos de L'Hospitalet puedan aprender catalán en la escuela para garantizar la igualdad de oportunidades, aunque ha lamentado que se haya “politizado” la lengua, lo que ha calificado de error garrafal.

Marín ha repasado los proyectos que L'Hospitalet tiene en marcha para reactivar la economía, como el plan director Biopol Gran Via para impulsar el clúster biomédico de Bellvitge (con el que prevé crear 8.000 nuevos empleos), el soterramiento de los 6 kilómetros de las vías de las líneas de Vilanova y Vilafranca a su paso por la ciudad, y el traslado de la subcentral eléctrica de Collblanc, entre otros.

“Transformaremos más de un millón de metros cuadrados para destinarlos a espacio público, a zonas verdes y a atraer economía y generar ocupación”, ha asegurado la alcaldesa, que ve esta actuación como una transformación de éxito destinada a ofrecer soluciones.

Al desayuno informativo también han asistido el expresidente de la Generalitat, José Montilla; el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros.