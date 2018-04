ERC se agarra al rechazo de Puigdemont a la repetición electoral para urgir a JxCat un nuevo candidato

ERC ha respirado tranquila tras la entrevista concedida por Carles Puigdemont en TV3 este domingo, en la que el líder de JxCat rechazó la repetición electoral. "Estamos totalmente de acuerdo con el president de la Generalitat, por eso hay que hacer un Govern cuanto antes", ha asegurado la portavoz de la formación república, Marta Vilalta. "Nadie quiere unas nuevas elecciones y es importante que Puigdemont lo verbalice con claridad", ha considerado.

Los republicanos entienden que, después de escuchar a Puigdemont rechazando volver a elecciones, el paso que sus socios deberían de dar ahora sería buscar un candidato que pueda someterse a una investidura "efectiva", esto es, la llamada 'opción D'. "Sin gobierno somos mas débiles. Debemos recuperar las instituciones de forma inmediata", ha reiterado Vilalta.

Este domingo, en la entrevista ofrecida a TV3, Carles Puigdemont reclamó buscar "la fórmula" para investir un candidato a la presidencia de la Generalitat que evite una repetición electoral. Según explicó el líder de JxCat, desde el independentismo no se desea volver a votar tras ser incapaces de investir un candidato, pero no descartó esa posibilidad por la existencia de otro actor, a su entender el Estado español, que podría desearlo por no aceptar los resultados del 21 de diciembre.

ERC se ha agarrado este lunes a esas palabras del president cesado para urgir de esta forma a JxCat a formar Govern a través de un candidato que no encuentre obstáculos a la investidura. "En el momento que se proponga un candidato viable, ERC le apoyara", ha indicado. Pero para que ese candidato pueda convertirse en president, además de que JxCat proponga un presidenciable que cumpla con los requisitos impuestos por los tribunales, hace falta también garantizar una mayoría en el pleno, algo no tan fácil sin el apoyo de la CUP.

Por esta razón Vilalta se ha referido a la petición de una reunión que los anticapitalistas lanzaron la semana pasada. "Nosotros siempre estamos abiertos a tener reuniones y encuentros, y estamos en permanente contacto con todas las fuerzas independentistas", ha asegurado la portavoz, sin llegar a fijar una fecha concreta para la reunión con la CUP.

Una alternativa a conseguir los votos positivos de los anticapitalistas pasa por conseguir los votos de Carles Puigdemont y de Toni Comín. Sobre esto, Vilalta ha asegurado que la vía que intentan en estos momentos es delegar el voto de Comín, en vista de que Puigdemont ya ha podido delegar su voto y no ha sido recurrido.

Más allá de la investidura y formación de Govern, ERC se ha felicitado por la manifestación que este domingo llenó el centro de Barcelona para reclamar la libertad de los presos. "El espíritu del 3 de octubre volvió a salir a la calle", consideran los republicanos, que ven en la transversalidad de la convocatoria el germen de un "frente democrático" que desean que tenga continuidad.