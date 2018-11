Òmnium reúne a todos los sectores del soberanismo en la plataforma 'Som el 80%' por la liberación de los presos

Òmnium Cultural ha presentado este martes una nueva plataforma que tiene como objetivo reunir a todos los sectores del soberanismo. Bajo el nombre 'Som el 80%', en referencia al consenso que reunirían los objetivos que proponen, la entidad apuesta por la liberación de los presos y entrar en una negociación "sincera" con el Estado para alcanzar una "solución política" que contemple el derecho de autodeterminación de los catalanes.

La entidad presidida por el encarcelado Jordi Cuixart ha presentado su nueva iniciativa con un acto en el Centro Cívico Convento de San Agustín. La pretensión es convertirse en una plataforma de corte transversal y que recoja todas las sensibilidades del catalanismo partidario del derecho a la autodeterminación. Pese a esto, el manifiesto evita las referencias al referéndum sobre la independencia. Según ha explicado el vicepresidente Marcel Mauri, esto es así porque, aunque Òmnium apuesta por este mecanismo, entiende que la plataforma debe buscar consensos aún más numerosos.

Fruto de estas búsqueda de la transversalidad, entre los firmantes aparecen nombres tan dispares como el del ex diputado de la CUP David Fernández, el de quien fuera conseller de economía en el Gobierno de CiU Andreu Mas-Colell, ex líder de los comunes Xavier Domènech, el ex presidente del Pacto Nacional por el Referéndum y exdiputado del PSC Joan Ignasi Elena, los ex consejeros del Tripartit Antoni Castells y Joan Manuel Tresserras, la ex secretaria general de Podem Gemma Ubasart o los líderes de UGT y CCOO, Camil Ros y Joan Carles Gallego.

La plataforma fija entre sus objetivos la puesta en libertad inmediata de los presos independentistas y en contra de las vías de "excepcionalidad jurídica" que a su juicio se han puesto en marcha en Catalunya para desactivar el independentismo. "No nos toca a nosotros decidir las soluciones", ha explicado Mauri, quien sí ha considerado que estas deben "pasar por las urnas".

La entidad en cambio sí ha puesto el acento en la necesidad visualizar los "grandes consensos" que, a su juicio, ya se han producido en torno a la represión política. Según han destacado, en la medida que se fortalezcan los consensos internos en la sociedad catalana contra el encarcelamiento de los líderes políticos y sociales, más fácil será trasladarlos a la sociedad española.