Torra avisa de que no permitirán tramitar los presupuestos sin un "movimiento" de Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que, si no se "mueve" para poner sobre la mesa una propuesta relativa a la autodeterminación, el independentismo no permitirá la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En pleno debate interno en el PDeCAT sobre qué deben hacer cuando el proyecto de ley de presupuestos llegue al Congreso, Torra se ha alineado con las posiciones más duras dentro del partido, asegurando que se opondrán incluso al trámite parlamentario si no hay cambios. Al entender del president, desde la llegada del líder del PSOE a Moncloa "nada se ha movido", por lo que "seguimos en el no a los Presupuestos y en el no a la tramitación de los Presupuestos".

Torra ha utilizado su discurso en la entrega del Premio Internacional Catalunya para explicar su posición sobre las cuentas e insistir en que continúa pidiendo a Sánchez "una solución política que pase por el derecho a la autodeterminación". "Ha quedado claro tanto por parte del PDeCAT como de ERC que si no hay un movimiento político en esta línea los presupuestos no es que no se aprobarán sino que tampoco se permitiría su tramitación", ha insistido.

El presidente del Parlament y dirigente de ERC, Roger Torrent, se había pronunciando en la misma línea este miércoles, negándose a dar "un cheque en blanco" al Gobierno. "Se han de hacer movimientos, han de ser tangibles, no son suficientes determinadas gesticulaciones", ha expresado el republicano en tono crítico contra Sánchez, a quien ha acusado de no hacer ninguna propuesta política a Catalunya.