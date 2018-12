Arrimadas anuncia una querella contra Torra por actos violentos del 21D antes de que se produzcan

El Consejo de Ministras de este viernes en Barcelona ha monopolizado el debate del Parlament celebrado a instancias de Ciudadanos para analizar los plenos del 6 y 7 de septiembre del año pasado, cuando la mayoría independentista aprobó las leyes del referéndum y de transitoriedad. "Los independentistas nunca utilizaremos la violencia para hacer realidad nuestro proyecto político", ha proclamado el president de la Generalitat, Quim Torra, en un duro enfrentamiento con la líder de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), que ha encendido el debate al anunciar una querella contra el president por posibles actos de violencia del viernes antes de que se produzcan.

La sesión parlamentaria ha vuelto a constatar la polarización en la que está instalada la política catalana. Ni Torra ni los independentistas han hecho autocrítica alguna por romper las costuras del Estatut en los plenos del pasado mes de septiembre. Tampoco han alardeado de su desobediencia. De hecho, según Torra, lo que preocupa a los catalanes es "tener presos y exiliados" y no el pleno del año pasado.

Mientras, Arrimadas ha situado el foco del debate fuera del 6 y 7 de septiembre al anunciar una nueva querella, que se suma a la que presentó el pasado viernes contra el presidente del Parlament, Roger Torrent. Ha justificado esta nueva querella –no ha dicho qué delitos se incluirán– porque, a su juicio, Torra "ampara y justifica" los actos "violentos" de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Pero ha ido más allá al acusar al president de "consentir lo que va a pasar el próximo viernes", en referencia a posibles actos violentos contra el Consejo de Ministras en Barcelona. La líder de la oposición ha recriminado al president que no haya hecho un llamamiento a los CDR para que desconvoquen los "actos ilegales y violentos" previstos para este viernes. La querella contra Torra, ha añadido, es la manera de "defender la democracia en el Parlament y en los tribunales". "El golpe a la democracia continúa", ha zanjado.

Visiblemente enfadado, Torra ha llegado a interpelar a los letrados del Parlament y a Torrent porque no ha reconducido el debate hacia el 6 y 7 de septiembre. "No entiendo estos plenos en los que se habla de todo salvo el motivo por el que han sido convocados", ha lamentado Torra, para a renglón seguido criticar: "Que acabe amenazando con una querella, sinceramente, me parece... en fin".

Torra ha llamado a la calma ante las decenas de movilizaciones convocadas contra el Gobierno central, y por primera vez en sede parlamentaria ha intentado dar por cerrada la crisis por su apelación a la 'vía eslovena'. La violencia, ha destacado, no es el camino no de los independentistas. Respecto a la reunión con Pedro Sánchez, Torra ha afirmado que el independentismo "lleva el diálogo en su ADN" y que el encuentro es una "oportunidad para abordar los grandes consensos de la sociedad catalana", que a su juicio son el rechazo a la monarquía y al 155 y a los "presos políticos", el referéndum pactado y la defensa de la inmersión lingüística en la escuela.