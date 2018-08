El sindicato OTRAS de trabajadoras sexuales acusa al Gobierno de dejarlas como único colectivo sin capacidad sindical

La Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), constituida el pasado 4 de agosto, ha salido al paso de la amenaza de impugnación por parte del Gobierno para denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende dejar a las prostitutas como el único colectivo de trabajadoras en España sin capacidad sindical. "Para nosotras los derechos laborales son pura utopía", ha lamentado Conxa Borrell, secretaria general de la organización, que ha recordado que en su profesión no existen contratos, bajas por maternidad, vacaciones o jubilación.

"Ahora mismo no nos podemos defender, ni dentro ni fuera de los clubs, no existe ningún otro sector en el que se permita tener a trabajadores sin que estos se puedan sindicalizar", han denunciado desde el colectivo durante la lectura de un comunicado este viernes en Barcelona. Aunque no lo han anunciado explícitamente, en la comparecencia han dado a entender que pese a la voluntad de anular el sindicato por parte del Gobierno ellas seguirán avanzando en la organización laboral de las trabajadoras sexuales bajo estas siglas.

Además de Borrell, en el acto han participado otros dos miembros del sindicato, Sabrina Sánchez y Mari Carmen. No han aceptado preguntas de los periodistas, alegando que el anuncio de impugnación les ha cogido por sorpresa y que tienen previsto presentar la organización en las próximas semanas.

La constitución del sindicato se formalizó con una publicación en el BOE el pasado 4 de agosto, aunque el proceso para llegar hasta este punto arrancó años atrás, con la creación en Barcelona de asambleas de activistas en defensa de los derechos de las prostitutas. Pocos días antes del nacimiento de OTRAS, sin ir más lejos, otro grupo de trabajadoras sexuales de la ciudad se unió al sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), alumbrando así la primera sección sindical de esta profesión en toda España. Parte de los miembros de OTRAS pertenecen además a la asociación de profesionales del sexo Aprosex.

Con todo, el Ministerio de Trabajo está dispuesto a ir hasta el final para declarar la "nula de pleno derecho" la resolución con que la propia Administración aprobó la constitución del sindicato, impugnando sus estatutos "por cuestiones de fondo". Así lo anunció este jueves la ministra Magdalena Valerio, que defendió que un Ejecutivo "feminista" como el suyo no puede validar una organización que quiere "dar cabida a la prostitución", y reconoció que si lo había hecho en primera instancia, con la publicación en el BOE, fue porque le metieron "un gol".

Acusan al PSOE de tenerles "odio visceral"

Ante esto, desde OTRAS han recordado que pese a no estar reconocida como relación laboral, la prostitución tampoco es ilegal. "El Gobierno debería dimitir en bloque, es increíble que no sepan qué es legal y qué ilegal en este país", ha resumido Borrell.

La secretaria general se ha mostrado muy dura con el PSOE, a quien ha acusado de tener "odio visceral" hacia las trabajadoras sexuales y de defender un feminismo "blanco, heterosexual y burgués" que menosprecia sectores "empobrecidos" y "estigmatizados" como el de la prostitución. "Guste o no nuestro trabajo, merecemos todo el reconocimiento y respeto: no somos sujetos pasivos, sino mujeres adultas que luchamos dentro de la legalidad establecida", han concluido Borrell.