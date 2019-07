Las psicólogas afirman que la víctima de una violación múltiple en Manresa teme "amenazas" de los acusados

Segunda jornada del juicio a siete hombres acusados de violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa (Barcelona) en 2016. Este jueves la vista se ha dedicado a las declaraciones de las cinco psicólogas y psiquiatras que atendieron a la menor, que han considerado compatible con la supuesta violación el cuadro de ansiedad que sufría la joven tras los hechos y que, de hecho, se mantiene a día de hoy.

Y es que según dos de las profesionales, la víctima teme "amenazas" por parte de los acusados y de su entorno de cara a su declaración judicial, que se celebrará el próximo lunes. De hecho, en palabras de la psicóloga de la fundación Vicky Bernadet –especialista en abusos sexuales a menores– que atendió a la menor hace dos años y en tres sesiones previas al juicio, con la proximidad de la vista oral la víctima ha vuelto a tener "ansiedad, frustración y miedo a no sentirse creída", síntomas que las primeras sesiones psicológicas habían logrado atenuar.

La psicóloga ha explicado que en octubre de 2017 –justo un año después de los hechos– llegó a la fundación el caso de la menor después de la alerta de los servicios sociales de Manresa. "Se sentía desbordada, triste y tenía miedo a salir a la calle y presentaba varios síntomas depresivos y de peligro de consumo de tóxicos", ha relatado la profesional. El trabajo con la paciente se alargó unas veinte sesiones y fue positivo, ha explicado. Había 30 sesiones previstas, pero los problemas económicos de la familia de la menor hicieron que no siempre pudiera desplazarse de Manresa a Barcelona.

Tanto la psicóloga de la fundación como la que le realizó varios informes en el Hospital de Manresa han coincidido en que la menor no presenta estrés postraumático derivado de la supuesta violación, si bien si padece un "trastorno de tipo adaptativo" a la vida habitual después de lo sucedido.

En este trastorno ha tenido especial incidencia el "miedo a amenazas por parte del entorno de los denunciados", según ha indicado la segunda profesional que ha comparecido. La joven, que sigue siendo menor de edad, también tiene miedo a que la marginen en el instituto y tiene "ciertas dificultadas para desarrollar una vida con normalidad", ha indicado la profesional. Respecto a la prueba pericial biológica, dos forenses han explicado que la menor no presentaba lesiones ginecológicas en la vagina –lo que, han reiterado, no quiere decir que no se produjera la supuesta violación– y sí tenía heridas en codo, piernas y hechos.

Las defensas de los acusados han preguntado a todos las psicólogas si la víctima les explicó lo sucedido a partir de lo que recordaba o de lo que le habían contado otros testigos. El objetivo no era otro que intentar restar credibilidad a sus conclusiones, ante lo que el presidente del tribunal de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona, Joan Francesc Uría, ha tenido que intervenir para recordar a las defensas que no correspondía a las peritos, sino a los tres magistrados, valorar las pruebas del juicio.

La menor sí recuerda los hechos

"Me dijo que a partir del tercer cubata ya no recordaba nada, pero no daba la impresión de que fabulara", ha dicho la psiquiatra urgencias que la atendió en urgencias 48 horas después de lo sucedido. El resto de profesionales que la han tratado a lo largo de estos tres años han explicado que la menor sí ha logrado recordar los hechos.

Precisamente será el lunes cuando la sala escuche la versión de la menor, que junto a la de dos de sus amigas presentas en la fábrica abandonada donde se produjeron los hechos serán claves para determinar si la Fiscalía eleva de abuso a agresión sexual su calificación jurídica.

Si, como estaba previsto, la menor hubiese declarado este miércoles –la sesión se suspendió por un imprevisto de un abogado–, se hubiera encontrado en una sala de la Audiencia de Barcelona con temperaturas que rondan los 30 grados debido a una avería en el aire acondicionado del edificio que dura desde el martes. Fuentes de Justicia de la Generalitat, competente en el mantenimiento de las sedes judiciales, han indicado que la avería en el Palacio de Justicia de Barcelona ya se está solucionando y que el lunes la refrigeración funcionará normalmente.