El TSJ catalán fija el juicio por corrupción a Laura Borràs a partir del 10 de febrero

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ya tienen fecha de su juicio por corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado para el próximo 10 de febrero el inicio de las sesiones de la vista oral sobre el caso en el que Borràs está acusada de fraccionar contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para favorecer a un amigo. La Fiscalía pide para Borràs seis años de cárcel y 21 de inhabilitación.

Si se sigue el calendario previsto, el juicio arrancará el 10 de febrero con las cuestiones previas. Diez días después se ha fijado la declaración de los tres acusados –Borràs, su amigo Isaías H. y un conocido de éste–, pese a que la presidenta de Junts pidió declarar en último lugar para garantizar su derecho de defensa. El día 21, 22 y 23 de febrero declararán los testigos, mientras que el 27 lo harán los peritos. Un día más tarde la sesión estará dedicada a la prueba documental y el 1 de marzo a los informes finales de las partes.

Además del calendario del juicio, el tribunal que juzgará a Borràs, formado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos y los magistrados Fernando Lacaba y María Jesús Manzano ha emitido un auto este viernes sobre las pruebas que acepta para el juicio. El papel de Barrientos como presidente del tribunal y ponente de la sentencia del caso ILC no es definitivo ya que Borràs lo ha recusado.

En su auto, los jueces no resuelven todavía la petición de la Fiscalía para apartar a Emilio Hellín, un perito contratado por la defensa de Borràs para rebatir los correos clave del caso que la incriminan. El Ministerio Público no quiere en el juicio a Hellín al no ver compatible su auxilio al tribunal como experto informático con el hecho de que fuera condenado junto a otros miembros de la ultraderecha en 1983 por asesinar a la joven de izquierdas Yolanda González. El tribunal indica que esta cuestión se dirimirá en las próximas semanas, pero en cualquier caso antes del inicio del juicio.