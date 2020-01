El Ayuntamiento de Guadalajara llevará a la Fiscalía al que fuera alcalde, Antonio Román por presunta prevaricación

El Ayuntamiento de Guadalajara llevará al Ministerio Fiscal al exalcalde de Guadalajara, Antonio Román, y al exvicealcalde Jaime Carnicero, por dos presuntos delitos de prevaricación en relación a la gestión y la ocupación del Mercado de Abastos en los días previos a las elecciones municipales de mayo de 2019.

Esta es la conclusión del informe de la Comisión de Investigación que sobre el Mercado de Abastos se ha realizado, un informe que se elevará al pleno del próximo 31 de enero donde quedará aprobado al contar el Gobierno municipal con mayoría para ello y desde ahí se remitirá al Ministerio Fiscal, tal y como ha explicado en rueda de prensa el presidente de esta comisión, Israel Marco, de Ciudadanos.

Según el presidente de la Comisión de Investigación, el informe se basa en las diez sesiones que ha habido, por las que han pasado políticos, entre ellos Román y Carnicero pero también de otros formaciones, técnicos y empresas, y ha concluido que se han podido cometer presuntas irregularidades. En concreto ha citado tres presuntos delitos de prevaricación atribuibles a Carnicero y al menos en uno de los casos también a Antonio Román.

En su explicación, Marco ha señalado que el informe ha apreciado hasta tres posibles delitos referidos a la concesión de explotación a una empresa elegida de "manera discrecional" pese a conocer el Ayuntamiento del PP que el procedimiento de adjudicación no debía ser ese.

Pero también en las conclusiones se observan irregularidades ante el hecho de que a través de una licencia de ocupación de la vía publica se decidiera poner a una empresa operar en el mercado, y al entender que la apertura de la plaza exterior del recinto esos días previos a las elecciones para distintos actos no fue por interés público ni se hizo como se debía haber hecho porque se llevó a cabo sin la recepción positiva de la obra, por decreto a propuesta de Carnicero y firmado por Román.

"Uso abusivo de poder"

Marco ha explicado también que la licencia de ocupación la otorgó Carnicero de manera individual sin intervención de técnicos en un "uso abusivo de su poder", pero además, se favoreció a una empresas y se pretendió que el PP sacara un rédito electoral.

Las conclusiones se han extraído por bloques que han ido desde la seguridad en el trabajo, seguridad de la ciudadanía durante los días en que estuvo el Mercado de Abastos ocupado sin la recepción positiva de obra, la concesión de la gestión del recinto mediante decreto de Alcaldía y sobre el funcionamiento interno del Ayuntamiento.

Dichas conclusiones serán remitidas al Ministerio Fiscal para que lo investigue ante la sospecha de que detrás de todo ello podía estar el interés de sacar un rédito electoralista.

El presidente de la comisión ha subrayado además que en tres de las conclusiones se establece que "ha podido haber un delito penal", de ahí que una vez que sea aprobado en pleno y se emitan los certificados por parte de la Secretaría del Ayuntamiento se remitirá "instantáneamente" al Ministerio Fiscal para que "valore" si realmente los hubo, ha precisado.

"Entendemos que el posible delito de prevaricación es el que más encaja de todas las irregularidades", ha apuntado Marco tras incidir en que si han optado por esta vía en vez de acudir a los juzgados es porque entienden que han seguido el proceder habitual que han observado que se sigue en otras comisiones de investigación.

PP: "Un circo mediático" que busca "linchamiento"

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha apuntado, tras conocer la decisión del Consistorio que se trata de "un circo mediático" liderado por un "alcalde de plasma, que no da la cara", con el fin de "lincharles".

PP cree que el Gobierno de Rojo ha montado un "circo mediático" con el Mercado de Abastos para "lincharles"

Carnicero, rodeado de gran parte de los concejales de grupo y en una rueda de prensa convocada con urgencia, ha afirmado que las conclusiones de la Comisión de Investigación que se ha realizado sobre la gestión y ocupación del Mercado de Abastos coincidiendo con los días previos a las pasadas elecciones municipales estaban ya hechas antes de que se pusiera en marcha.

Para el exvicealcalde con el Gobierno de Antonio Román y hoy portavoz del grupo del PP, dicha comisión ha sido, sin duda, una "comisión política" en la que el único objetivo de su alcalde ha sido el de "desprestigiar" al anterior equipo de Gobierno de Antonio Román.

"La inquina, venganza y rencor han sido los síntomas claros latentes en todas y cada una de las celebraciones de esta comisión", ha subrayado Carnicero.

Pero, a su juicio, "por fin, después siete meses, Rojo se ha quitado la careta", ha manifestado tras atribuirle al regidor socialista el manejo de todos los hilos "del resto de marionetas" y de dirigir esta "cacería política" que ha emprendido.

Carnicero ha asegurado que su grupo está "muy tranquilo y orgulloso" de la gestión realizada durante años en el Ayuntamiento y ha dicho que si no ahora desde el equipo de Rojo con Ciudadanos no han decidido acudir a los juzgados es porque no han observado el mínimo indicio de delito. "No han ido porque saben que no hay nada y les interesaba más el circo mediático montado en estos meses que buscar la verdad", ha subrayado.

Además, según el portavoz 'popular', han "intentado por todos los medios" buscar un informe jurídico de algún técnico municipal que pusiese "negro sobre blanco", pero "no lo han conseguido", llegando a señalar que le consta que se "ha presionado" a algunos funcionarios para "tratar de forzar" el dictamen.

Ha asegurado que la Junta Electoral de Guadalajara ya dictaminó en su momento que no se había vulnerado la ley electoral y que tampoco ningún técnico municipal ha realizado ningún informe contrario, y ha apuntado, además, tener constancia de que ha habido "llamadas" a otros grupos políticos en el Ayuntamiento para que en el pleno del día 31 de enero modifiquen su voto ,ya que será a partir de ese día cuando se remita este asunto a la Fiscalía.

"Es una pantomima y ansia por manipular. Un circo mediático para lincharnos públicamente", ha afirmado Carnicero, tras insistir en que detrás de todo esto está el interés de Rojo por "judicializar la vida política municipal creando bulos y castillos en el aire", algo que nunca había pasado, ha precisado.

Pero, además, según Carnicero, de las dieciséis jornadas que se llevaron a cabo en el Mercado de Abastos, cinco se hicieron con ellos y otras once ya se llevaron a cabo con el actual Gobierno y se pregunta que pasa entonces con estas últimas.

Por último, el portavoz 'popular' ha criticado el que el presidente de la Comisión del Investigación del Mercado de Abastos, Israel Marco, no haya convocado de momento ni una vez la Comisión de Transparencia, cuando también la lidera él.