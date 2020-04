Castilla-La Mancha insiste: los datos de fallecidos con COVID-19 siguen “estrictamente” el protocolo del Ministerio de Sanidad

El número de fallecidos con COVID-19 que el Gobierno de Castilla-La Mancha comunica diariamente se corresponde con aquellas personas cuya muerte se ha producido tanto en hospitales como en residencias o en sus domicilios con test PCR positivo. Esta comunidad autónoma sigue el protocolo del Ministerio de Sanidad en la comunicación de las muertes y así lo ha vuelto a manifestar el Ejecutivo regional tras continuar el cruce de afirmaciones contradictorias entre miembros del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al 'conteo' de la Junta de Castilla-La Mancha.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha comparecido para aclarar esta cuestión en una semana marcada por los datos que ofreció el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en base a los registros civiles de defunciones con casos "sospechosos" de coronavirus, señalando que son más de doble que los ofrecidos por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma.

"Lamentamos muchísimo que se quiera poner el foco en esta cuestión", ha señalado el consejero al inicio de su intervención, ya que, ha reiterado, se trata de un problema que "no es de esta comunidad autónoma sino de toda España".

Dicho esto, ha remarcado que los datos que ofrece la Junta son "los del Ministerio de Sanidad y bajo el protocolo de del Ministerio de Sanidad". "No tendríamos ningún interés en no dar los datos que tuviésemos que dar si el protocolo cambiara. Pero esto es muy serio y no debería ser motivo de disputa", ha destacado.

Fallecidos con test positivo

En este sentido, ha agradecido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que defendiera que esta región ha sido muy estricta en el ofrecimiento de su información puesto que es su protocolo el que exige que solo los que tienen test PCR positivo son los que cuentan como fallecidos en todos los sitios, hospitales, residencias y domicilios. "No podemos garantizar que todo el que fallece en Castilla-La Mancha, si no tiene la prueba de laboratorio, sea un caso confirmado", ha precisado.

Es esta una argumentación que coincide con la del ministro de Sanidad, quien ayer mismo defendía que las cifras sobre el número de fallecidos con coronavirus que hace público cada día el Ministerio de Sanidad incluye a las personas "testadas positivamente" y deja fuera, por tanto, a quienes han perdido la vida por causas que son sospechosas de ser compatibles con la Covid-19 pero a las que nunca se les realizó un test diagnóstico.

Sin embargo, después la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, pidió a Castilla-La Mancha que aclarara a qué se debe el desfase en la cifra de fallecidos con coronavirus, ya que, según defenció, son las comunidades autónomas las que se encargan de recabar estos datos y, por lo tanto, las que deben disipar las dudas que puedan surgir al respecto, "para la tranquilidad de todos los ciudadanos".

Además, el Ministerio de Justicia ha solicitado a todos los registros civiles que aporten información de manera urgente de todas las licencias de enterramiento tramitadas desde el día 14 de marzo. La información aportada debe incluir el número de fallecimientos, la localidad donde se produjeron, el lugar y si la muerte fue por coronavirus. El objetivo es esclarecer la cifra real de fallecidos por la enfermedad.