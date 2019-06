¿Combatir el calor con un baño en plena naturaleza?: más de 30 propuestas en Castilla-La Mancha

En los meses de verano, una estación cada vez más larga en Castilla-La Mancha, es común la búsqueda de destinos refrescantes que nos permitan darnos un chapuzón para contrarrestar el intenso calor que antes de finalizar el presente mes de junio ha dejado ya temperaturas superiores a 40 grados en diversos puntos de la región debido a la ola de calor que llegó durante esta semana a la Península.

Como alternativa a las playas marítimas, en Castilla-La Mancha se puede disfrutar de una extensa red de playas y zonas de baño continentales. Se trata de espacios habilitados y controlados donde se puede gozar de la naturaleza y parajes tranquilos de extraordinaria belleza. Para esta temporada, la región cuenta con un total de 35 zonas de baño interior autorizadas, correspondientes a 21 municipios e integradas en las demarcaciones hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

La calidad del agua de todas ellas está vigilada por la Dirección de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad, que realiza inspecciones con una periodicidad quincenal hasta que finalice la temporada de baño, el 15 de septiembre, enmarcadas en el el Programa Regional de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Uso Recreativo, que se ejecuta a través de las Secciones responsables de Salud Ambiental y los Distritos de Salud Pública.

Así, en base a la actualización de estos últimos análisis, exponemos, por provincias, las zonas de la baño naturales con las que cuenta la región este verano. Los usuarios también pueden acceder al servicio del Sistema Nacional de Información sanitaria denominado 'Náyade' y también en la página web de Sanidad Castilla-La Mancha para consultar el estado de todas ellas.

El embalse de Cazalegas en la provincia de Toledo

La provincia de Toledo cuenta actualmente con sola una zona de baño: el embalse de Cazalegas. Este pantano es un lugar ideal para ir a descansar y darse un baño refrescante. Se accede a él desde el centro urbano de Cazalegas por carretera o dando un paseo por la acera peatonal. En la zona de la presa es habitual la práctica de la pesca donde las especies frecuentes son bogas y carpas.

Embalse de Cazalegas / Ayuntamiento de Cazalegas

Los otros espacios naturales en los que estaba habilitado el baño en la provincia no se podrán disfrutar este verano si no cambian las condiciones actuales en las que se encuentran. En concreto, la zona del río Alberche a su paso por la localidad de Escalona no está ni incluida en las zonas de baño establecidas por la Consejería de Sanidad al no haber alcanzando los estándares de calidad requeridos, según apunta la Dirección General de Salud Pública y Consumo a este medio. Además las tres zonas de baño que tiene la laguna de Villafranca de los Caballeros presenta una situación anómala por escasez de agua.

Las Lagunas de Ruidera o Alcalá del Júcar en Albacete

Por su parte, en Albacete, de las zonas de baño aptas para este verano seis corresponden a las Lagunas del municipio de Ossa de Montiel, dentro del Parque de las Lagunas del Ruidera, y una en el río Júcar, en la localidad de Alcalá del Júcar, donde se puede disfrutar de una playa fluvial.

Río Júcar en la localidad de Alcalá del Júcar ALCALADELJUCAR.NET

En cuanto a las Lagunas de Ruidera, que comparte con la provincia de Ciudad Real, son hábiles para el baño las siguientes lagunas: La Colgada, La Redondilla, La Salvadora, La Tomilla y la laguna Santa Morcillo. El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera constituye, junto con Plividje en Croacia, la mejor representación de lagos formados por la acumulación de carbonato cálcico (toba).

El río Bullaque o el Pantano de Carboneras en Ciudad Real

En la provincia ciudadrealeña se pueden visitar nueve zonas, y más de la mitad se concentran alrededor del río Bullaque, afluente del Guadiana. La Tabla de la Yedra, en la foto, es un espacio muy cercano al municipio de Piedrabuena donde se pueden disfrutar de otras dos zonas de baño. El río también ofrece la posibilidad de otras dos zonas en el municipio de el Robledo, muy cercano también al Parque Nacional de Cabañeros.

Javier Martín –Tabla de la Yedra | Enlace Wikimedia

En Ciudad Real también se pueden visitar las lagunas del Rey, Entrelagos y la Morenilla, parte del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y el Pantano de Carboneras, en el término municipal de Brazatortas.

Los embalses de La Toba o Buendía en Cuenca

En la de Cuenca hay una zona en el embalse de la Toba (Cuenca), en la laguna del Tobar (Beteta), en el río Cuervo (Santa María del Val), en el río Guadiela (Albendea), en el río Escabas (Cañamares) y en el embalse de Buendía, con dos zonas de baño. Asimismo el río Júcar tiene otras dos zonas de baño en esta provincia ( El Chantre -Júcar 02 en los informes- y La Playa en la ciudad de Cuenca -río Júcar 03- que actualmente están declaradas como "zonas de baja temporal" y por lo tanto, está prohibido el baño en ellas.

Embalse de La Toba en el municipio conquense de Uña / Turismo Castilla-La Mancha

Guadalajara y el embalse de Entrepeñas o el de Pálmaces de Jadraque

Por último, la provincia de Guadalajara cuenta con dos zonas en el río Tajo (Trillo y Zaorejas), tres en el embalse de Entrepeñas (Alocén, Durón y Pareja), embalse de Alcorlo (La Toba) y embalse de Pálmaces de Jadraque.

Embalse de Entrepeñas / Foto: ESCAPADA RURAL

La localidad de Trillo fue retratada en el 'Viaje a la Alcarria' de Camilo José Cela y encuadra la cascada de Cifuentes al ser la desembocadura de este río al Tajo. En ella también se puede visitar la Casa de los Molinos, uno de los edificios más antiguos del pueblo. Además de Entrepeñas, también ofrecen playas los embalses de Alcorlo y de Pálmaces de Jadraque.