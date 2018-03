Denuncian la eliminación de plazas de profesores de Informática en institutos de la región

La Asociación Regional de Profesores de Informática de Castilla-La Mancha (ARPICM) ha denunciado la amortización de siete plazas de Informática en Institutos de Educación Secundaria (IES) de la región donde no existen Ciclos Formativos de Formación Profesional (FP) de esta familia. Por ello, ha solicitado una reunión "urgente" con el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, para hablar de "la preocupante situación actual del profesorado de informática de Castilla-La Mancha".

La Asociación ha señalado que, en concreto, se suprime una plaza en los institutos 'Escultor José Luis Sánchez', 'Herminio Almendros' y 'José Conde García', de Almansa (Albacete); una en el IES 'Izpisua Belmonte', de Hellín (Albacete); otra en el IES 'Octavio Cuartero', de Villarrobledo (Albacete); una en el IES 'Jorge Manrique', de Motilla del Palancar (Cuenca); y una más en el IES 'Aldebarán', de Fuensalida (Toledo).

ARPICM ha recordado que en las instrucciones para la propuesta de plantillas dictadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se indica que, dentro de los criterios básicos para formulación de propuestas de plantillas orgánicas en institutos y secciones de educación secundaria, se contempla que siempre que sea posible se crearán plazas de plantilla jurídica en especialidades que tengan un elevado número de profesores en expectativa de destino, así como que las materias optativas podrán ser tenidas en cuenta para evitar la supresión de plazas, razones por las que la Asociación considera que "no se deberían haber suprimido estas plazas".

En este sentido, ha apuntado que la Consejería "no debería permitir que las asignaturas de Informática de ESO y Bachillerato las imparta profesorado que no sea especialista". "Nuestros alumnos no se merecen este trato", ha señalado, explicando que los profesores universitarios "no paran de quejarse de lo mal preparados que llegan los alumnos en los relacionado con la competencia digital".

Asimismo, ha recordado que en la reunión que ARPICM mantuvo con el consejero de Educación, Ángel Felpeto, este "expresó la importancia de la competencia digital en el actual currículo de la LOMCE y citó que Castilla-La Mancha quiere dar un fuerte impulso a la competencia digital". "Los mejores preparados para dar este impulso es el profesorado de Informática, hecho por el cual seguimos sin comprender la eliminación de estas plazas en nuestra región", ha apostillado.

La organización ha incidido en que la Consejería de Educación "está actuando en contra de las recomendaciones para la implantación de la programación y de la asignatura independiente de Informática que desde hace años se vienen realizando desde organismos internaciones como la UNESCO". Asimismo, ha hecho hincapié en que la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) "manifiesta la necesidad de incluir en el sistema educativo español la materia Informática, de carácter obligatorio desde Educación Primaria hasta Bachillerato".