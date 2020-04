García-Page pide a Sánchez una renta básica "igual" para todas las comunidades autónomas y asumida por el Estado

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha pedido hoy a Pedro Sánchez durante la videoconferencia que se ha mantenido con los presidentes autonómicos que si se pone en marcha una renta básica en el país, lo sea “igual” para todos los territorios.

“Está bien que se anuncie una renta de emergencia, pero la primera condición clara para mí es que si mañana España tiene que contar con renta por familia, para igualar a todos en esta crisis tiene que ser igual en todo el país. Ya sé que la renta por habitante es distinta según el territorio”, matizaba.

Y ahondaba además en su propuesta: “La renta básica la debe asumir y prestar el Estado” para evitar, ha explicado que “aquellas comunidades con mejor tratamiento financiero puedan complementarla en un momento en el que según mi perspectiva resultaría inmoral”.

Añadía que “tenemos oportunidad histórica de salir reforzados en la unidad y la igualdad en España. Estoy dispuesto a pelearlo. La crisis ha puesto de manifiesto que nos podemos sentar todos en una misma mesa, incluidos el lehendakari o el presidente de Catalunya”.

Finalmente asegura que la renta básica que se vaya a poner en marcha “ha de estar vinculada a la voluntad de querer trabajar. No defenderé que haya rentas garantizadas para quien se escaquea. Habrá alguien que me lo reproche, pero la renta tiene que ir vinculada al empleo. No puede ser una barra libre”.

Page apuesta por una “coalición nacional”, obviando ideologías, para salir de la crisis

Sobre el anuncio del presidente Sánchez de trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa, García-Page ha explicado que le ha planteado al presidente nacional que “el pacto auténtico pasa por el acuerdo institucional con las comunidades autónomas. No sé si será fácil llegar a acuerdo con los partidos políticos, pero quizá sí con las administraciones autonómicas”, decía.

“Las autonomías no pueden quedar fuera de un planteamiento de consenso armónico. De aquí tiene que salir una España más unida”, aseguraba el presidente castellanomanchego quien, sin embargo, y a preguntas de los periodistas no ha dicho que eso pase por un Gobierno en España que integre también a PP o a Ciudadanos.

“Considero que la crisis ha residenciado la capacidad de reacción en el Gobierno de España y el resto de instituciones nos hemos puesto a sus órdenes” pero, añadía, “el problema no lo es de Pedro Sánchez o del Estado, nos afecta a todos, a la sociedad en su conjunto. Me gustaría que la salida de la crisis no nos lleve a un conflicto ideológico de una parte de España con la otra”.

En este sentido apuntaba la necesidad de una “coalición nacional para priorizar la salida de la crisis dejando a un lado las ideologías y buscando el consenso”.

“O asume que el problema es europeo o Europa correrá el riesgo de ser el problema”

El presidente castellanomanchego también ha expresado su apoyo a la exigencia del Gobierno de España a la Comisión Europea para poner en marcha eurobonos y la mutualización de la deuda pública tal.

“O Europa asume que el problema es de dimensión europea o se corre el riesgo de que Europa sea en sí el problema. Nos tienen que ayudar sin chantaje, sin espada de Damocles y sin la coraza de otras ocasiones”.

Page sugiere que las medidas de fin de confinamiento no serán igual para todos

Además, ha aventurado que “esta sea una crisis sanitaria que quizá tarde en acabarse y he planteado al Gobierno de España prepararse ya para la siguiente fase”. En este sentido, abundaba, “cuando se salga del confinamiento tenemos que saber que vamos a estar durante equis meses conviviendo con el virus. No se trata de pasar del blanco al negro. Hasta que no tengamos vacuna definitiva habrá un periodo de reactivación económica y de hacer la vida normal, pero con matices y con más medidas higiénicas”.

También dejaba entrever que “a lo mejor hay zonas o territorios, no comunidades autónomas enteras, que tienen que mantener un poco más las medidas de confinamiento”, sin citar ningún caso.

Pide reconsiderar la supresión de fondos para la FP

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Gobierno de España que reconsidere la supresión de los fondos para la Formación Profesional. “Son muchos los puestos de trabajo vinculados a la cualificación correcta y aunque hoy no se pueden hacer, será importante recuperar el ritmo de recualificación profesional”.

Castilla-La Mancha espera recibir 50 millones por este concepto y García-Page, junto a otras comunidades autónomas, mostraba su confianza en que “no se suspendan o no se sustituyan por otros”.