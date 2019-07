Música al aire libre, en acústico y techno para visibilizarlas a ellas: así será el I Woman Fest

Cuatro actuaciones, cuatro artistas y un espectáculo con música en acústico asegurada. Así será el primer Woman Fest de la ciudad de Toledo, un festival puesto en marcha por el consistorio tras ser una de las actividades más votadas en los presupuestos participativos organizados durante la pasada legislatura.

Tal y como indica su nombre, las mujeres serán las protagonistas de este evento con el objetivo de visibilizar a las profesionales del mundo de la música. Para la primera edición de este festival, se contará con las actuaciones de la artista Carmen Boza, la cantante conquense Marilia Andrés, la compositora Amparo Llanos y la DJ toledana Leila Latrónica.

El representante de Woman Fest, Iván Losilla, recordó que actualmente el “98 por ciento” de los festivales están encabezados por hombres, por lo que en éste ese peso lo tendrán las mujeres.

“Estamos discriminadas en tema numérico y en cuanto a festivales”, afirma Carmen Boza, quien asegura que “las cosas pueden estar o no estar, pero si no se ven es como si no existieran.”

Según esta cantante de 32 años, el espacio otorgado por las instituciones es clave porque “hace falta el componente femenino en todos los discursos que se pronuncian hoy; y, por otro lado, es necesario que se construyan referentes desde el perfil de cantautora, roquera, punk, poeta… para que las niñas y niños puedan ver desde pequeñitos que esa diversidad existe desde todos los ámbitos.”

Para la cantante conquense, Marilia Andrés, “este festival es una forma más de apoyar lo que sentimos todos ahora mismo. Estamos ampliando la consciencia todos, poco a poco, de que la voz de las mujere es universal”.

Marilia Andrés. Fotografía: Facebook

“Ojala alguna vez no hiciera falta pero por ahora es una acción que recuerda la cantidad de mujeres que hay haciendo música”, añade.

La madrileña y ex de Dover, Amparo Llanos, ha decidido participar en Woman Fest porque se trata de un “esfuerzo consciente, por parte de promotores y organizadores, de decir ‘vamos a llevar y a promover a más mujeres’”. “Nosotras estamos ahí, nos gusta la música y hacer música igual que a los hombres pero nos resulta más difícil tener visibilidad.”

“No hay un momento machista, hay tantos momentitos que las mujeres tenemos que crearnos una coraza y seguir”

El ‘Woman Fest’ nace para visibilizar el trabajo de las profesionales del mundo de la música pero también es una oportunidad para señalar el machismo de este ámbito laboral. Según las propias artistas, son muchas las situaciones en las que sus compañeros las infravaloran; en las que son confundidas con “la novia de”; o en las que “por ser guapas” no se tiene en cuenta su profesionalidad.

Con tan solo 23 años, y dedicándose a la música desde hace dos, Leila Latrónica ya ha experimentado desigualdades. La más joven de las participantes, no duda en afirmar que sufre machismo a diario a través de las redes sociales. “Recibo muchos comentarios en los que me critican porque soy guapa. Según ellos tengo seguidores y me llaman para pinchar solo por eso, por ser guapa. Se desprestigia mi trabajo por el simple hecho de ser guapa, da igual cómo lo haga”, cuenta Leila.

Leila Latrónica: Fotografía: Instagram

Amparo Llanos define como “sangrantes” las actitudes machistas. “No es que haya vivido un momento machista, es que hay tantos momentitos y tantas miradas de superioridad que las mujeres nos creamos una coraza”. Llanos cifra estas situaciones en miles y diarias: “tanto en el escenario, como en el estudio de grabación o en los locales de ensayo… siempre hay un hombre que te va a explicar cómo tocar mejor o cómo usar un amplificador”.

El resultado, según la madrileña, es que “si no tienes mucha fuerza termina minándote la moral y desanimándote”. En esta línea, Carmen Boza coincide tanto con Leila como con Llanos. “Lo de “estar buena” siempre está presente. A esto se suma que te confundan con la “novia del artista” cuando la artista eres tú”, afirma.

Entre el ámbito técnico, claramente masculinizado, Boza asegura que no aceptan que “una mujer les diga cómo tienen que hacer su trabajo o una reverberación, por ejemplo. Esta actitud me la encuentro prácticamente en todos los conciertos”.

Boza añade que una cantante, además, tiene que “demostrarle al público que es ella quien hace y produce las canciones, que lo hace sola, sin ningún hombre en la sombra que ha hecho de eso algo tan genial.”

Integrantes de New Day. Fotografía: Facebook

El techno de Leila Latrónica enmarcará el acústico del resto de artistas

La DJ toledana llegará, al Woman Fest desde su local en La Pasarela, con una actuación de música Tech-House que abrirá y cerrará el festival. Entre medias, el resto de artistas llegadas desde distintos puntos de España, interpretarán en acústico temas de toda su carrera.

Según Amparo Llanos, compositora de temas como ‘Let me out’, “al hacer un formato acústico, lo que conseguimos es llevar las canciones al origen, a cómo surgen. Algunas veces basándose en un piano y la mayoría en una guitarra acústica”.

En entrevista con este medio, Marilia Andrés, ex miembro de ‘Ella baila sola’, asegura que el público podrá disfrutar en su actuación “del presente y recorrerá algunas cosas que les recordarán” a su pasado.

Andrés, natural de Cuenca, llama a la asistencia “porque lo especial de la música en directo es que cada actuación es diferente. La magia ocurre cuando tocamos en directo y viene la gente y lo disfruta. Esa experiencia sólo puede vivirse estando allí.”

Por su parte, Carmen Boza apuesta por “escuchar las letras”. “Hoy en día es muy valioso trabajar la capacidad de atención y comprensión lectora. Muchas veces hay que pararse a intentar entender lo que alguien te está diciendo”.

Carmen Boza. Fotografía: Facebook

La Plaza del Ayuntamiento de Toledo ha sido el lugar elegido para la primera edición de este festival que se celebrará el próximo viernes, 26 de julio, a las 21.30 horas con entrada gratuita y al aire libre.

“Hay que aprovechar la oportunidad de las artistas y que da el Ayuntamiento de poner música en la calle y dar voz a artistas que estamos al margen del establishment y currando de manera independiente”, comenta Carmen Boza.