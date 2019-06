El PSOE advierte a Ciudadanos de que no "mercadearán" y les pide que "se aclaren" para formar gobiernos municipales

Nacho Hernando, secretario general de las Juventudes Socialistas y portavoz en funciones del Gobierno regional, ha pedido a Ciudadanos que se "aclaren" para formar los gobiernos municipales de ciudades como Albacete, Ciudad Real o Guadalajara. Gobiernos, señaló, "liderados por el PSOE con el apoyo de Ciudadanos". De todos modos, también recalcó que conoce personalmente al equipo que está negociando, liderado por Carmen Picazo y cree que "no van a suponer un problema ni van a poner palos en las ruedas".

De este modo, confía que en que habrá "sintonía" con el Gobierno regional para "avanzar en los objetivos lo más rápido y eficaz posible". Así ha querido recordar los "muchos problemas" que ha tenido el equipo de García-Page, por ejemplo, en Guadalajara con la corporación de Antonio Román: "hemos tenido muchos problemas con el desarrollo del campus y las obras del hospital", aseveró.

De todos modos, recalcó que su partido tiene un "metabolismo distinto" a otros, y por eso piden a Ciudadanos que no se "deban" a los pactos en Madrid, porque no cree que tenga "ningún sentido democrático". "Pedimos a Ciudadanos que piense en las soluciones de los próximos cuatro años, en vez de pensar en pactos, subastas y teoría de juego. Se lo debemos a la ciudadanía el darle respuesta a los problemas", recalcó.

Hernando recordó también que en Castilla-La Mancha "tenemos la oportunidad de avanzar más deprisa" que en otros territorios al contar el PSOE con mayoría absoluta en las Cortes regionales y destacó la "enorme implicación" de Emiliano García-Page en las negociaciones con Ciudadanos. Sin embargo, advirtió de que el acuerdo entre ambos partidos se debe fraguar de manera "integral" y por eso, los socialistas "es evidente que no entraremos en el mercadeo".

El socialista puntualizó que si alcanzan acuerdo es porque "queremos solucionar los problemas" y no entrarán en "cuánto vale la alcaldía de Albacete, si vale un puesto en la Mesa [de las Cortes]. "No, no es nuestra forma de ver la política. Es un planteamiento global e integral", recalcó.