El PSOE tacha de "graves" las "amenazas de guerrilla" de los regantes de Murcia, Alicante y Almería

El diputado regional del PSOE, José Luis Escudero, ha asegurado que el partido "no va a tolerar amenazas" como las que han pronunciado el Círculo por el Agua, compuesto por regantes de Murcia, Alicante y Almería. Esta organización lanzó un ultimátum a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y aseguraron que o se autoriza un trasvase de riego o "habrá acciones de guerrilla".

"No lo vamos a tolerar. Se pueden defender las posiciones, los intereses legítimos de una tierra, pero no amenazar exigiendo un trasvase con acciones de guerrilla", explicó el parlamentario socialista. En este sentido, explicó que es "impropio en un país democrático" realizar anuncios de este tipo. "Nosotros podemos estar muy ofendidos con el tratamiento del trasvase, pero lo hacemos de manera democrática con responsabilidad por los intereses de la tierra".

En este sentido, señaló que "no se puede exigir" al Gobierno a costa de "llevarse el agua que crea riqueza en Castilla-La Mancha, en la cabecera del Tajo o decir que si no se hace esto se llevan a cabo acciones de guerrilla". Igualmente, explicó que lo que "tendría que haber hecho Núñez en Guadalajara es haber defendido los intereses de Castilla-La Mancha", en referencia a la visita del presidente del Partido Popular regional a la provincia alcarreña. "Esperamos la condena a las graves amenazas, pero el señor Núñez no ha dicho ni mú", concluyó.

Los regantes realizaron estas declaraciones después del último trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos sólo para uso humano. Según informa el periódico La Verdad, han asegurado que si no se rectifica y se autoriza un desembalse de agua desde el Tajo para riego se movilizarán este mismo fin de semana, si no se arregla "el entuerto y el dislate" de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.