Patrimonio arqueológico y cultural contra el "mito" de que "Ciudad Real no tiene nada"

Ciudad Real se prepara para la celebración de la cuarta semana histórica 'De Alarcos a Ciudad Real', una iniciativa que quiere recordar el pasado medieval de la capital, ligado a Alarcos y adentrarse en la historia a través de la música, la cultura, o la gastronomía. Las actividades comenzarán el lunes 15 de julio y acabarán el domingo 21, contando con la presencia del tren histórico que saldrá todos los días cada media hora entre las 12:00 y las 14:00 horas, así como entre las 19:00 y las 23:00 horas.

Entre las distintas actividades se encuentra un taller de monedas, para conocer la la importancia de los hallazgos numismáticos de la época ibérica del yacimiento de Alarcos o la conferencia del doctor de la UCLM, David Rodríguez, 'El patrimonio oculto de Ciudad Real: lugares para los vivos y lugares para los muertos', en la que se hará un recorrido por el patrimonio de la ciudad y a en la que se pretenden mostrar los aspectos más desconocidos del mismo. "Abordaremos ciertos mitos de la percepción ciudadana de los ciudadrealeños en lo que se refiere a su patrimonio y a su historia", explica el docente.

De este modo, quiere "dejar claro" que la ciudad tiene "mucha historia, mucho patrimonio y muchos elementos patrimoniales", así como muchas fuentes documentales que así lo confirman. "Pero debemos distinguir entre patrimonio documental y recursos turísticos o viables, algo de lo que sí carecemos como ciudad. Sin embargo, tenemos que ir en contra del mito de que Ciudad Real no tiene nada. No tenemos mucho, pero sí muy importante, aunque no siempre vaya a atraer el turismo", afirma.

ciudadreal.es

En cuanto al "patrimonio oculto", Rodríguez explica que hablará sobre los elementos "más comunes" que "todo el mundo conoce", como la iglesia de San Pedro o la Catedral, en los que se pueden encontrar elementos que no se conocen y que hablan "mucho" de la historia de la ciudad. "Estas curiosidades casi siempre tienen que ver con los personajes enterrados, de ahí que queramos hablar de los lugares para los muertos", asegura Rodríguez. El patrimonio oculto, señala, funciona como la "propia casa", que vemos todos los días pero no le ponemos suficiente atención.

El doctor de la UCLM recalca que se debe tener en cuenta la cantidad de Bienes declarados de Interés Cultural, porque ocurre en gran parte del patrimonio de la ciudad. "De lo poco que tenemos, mucho está declarado como BIC y eso es algo relevante", recalca. En este sentido, destaca tam bién que el yacimiento de Alarcos aglutina "todo" lo que se estudia en la conferencia en un solo conjunto, con patrimonio monumental, arqueológico y religioso.

J. Monroy / ciudadreal.es

Las actividades de la semana incluyen también visitas guiadas para niños en colaboración con las escuelas de verano al Museo de Ciudad Real. El horario es de 13:00 a 14:00 horas y es imprescindible concertar cita en el teléfono 926 226 896. Además los niños y niñas podrán participar en un taller de cerámica en el que aprenderán a modelar arcilla y decorar la cerámica que podrán llevarse después a casa. El miércoles 17 se organizará un taller de juegos medievales, también para los más pequeños.

Por otro lado, la marca de cerveza Mahou ofrecerá una cata para poder degustar seis diferentes tipos de cerveza maridadas. La cata se celebrará en La Posada del Sol y el precio es de 20 € por persona; la reserva se hace en el propio establecimiento. Por la noche, el Festival de Música Antigua y Medieval de Alarcos dará comienzo, prolongándose las noches del 19 y el 20 de julio. Además se ha programado una visita guiada al yacimiento arqueológico de Alarcos cuya salida está programada para las 19:45 y para la cual es imprescindible hacer una reserva, en la Oficina de Turismo.

La concejal de Turismo, Eva Macías, ha ha invitado a toda la población a sumarse a las actividades, distintas y variadas, para conocer de una forma dinámica y divertida la historia y el patrimonio de la ciudad. "Las actividades han ido a más cada año, y se han visto enriquecidas por el público. Por eso seguimos impulsándola, porque es bueno para la ciudad y bueno para los vecinos", recalca la edil