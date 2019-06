Titanes de la inclusión y el arte, reivindicando que ser diferente "es una bandera"

Edificios abandonados, sin ningún adorno. Enormes silos de hormingón que veían pasar el tiempo, dormidos. Hasta que un día despertaron y se convirtieron en enormes lienzos para plasmar obras de artes que ahora son parte de los pueblos ciudadrealeños que los acogen. Todo gracias al trabajo conjunto de la asociación Laborvalía e Ink and Movement, gestores culturales que han hecho posible que artistas de la talla de Okuda llenasen la provincia de Ciudad Real con arte.

'i am Titanes' es un proyecto "muy chulo", explica Gonzalo Gutiérrez, gerente de la asociación Laborvalía, que trabaja con jóvenes con personas con discapacidad. "Nuestra asociación venía de un pequeño proyecto de venta de productos artísticos de los chicos que no había funcionado mal, pero nos dimos cuenta de que era difícil venderlos porque no todo el mundo valora la capacidad creativa de nuestros chicos", explica el gerente de la asociación. Por eso, recalca, decidieron sacar el talento a la calle y ahí fue cuando se encontraron con Okuda.

"Vimos que lo que pinta él encaja perfectamente con la forma de ser de los chicos y que era lo mejor para transmitir su talento. De esta manera, nace la locura de pintar los silos en desuso, que también es un simbolismo de las personas con discapacidad", explica Gutiérrez. Porque están ahí y parece que nadie los ve, reflexiona. De ahí nace 'i am Titantes', un proyecto que también cuenta con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y que quiere dar una nota de color contando también con artistas de prestigio.

Óscar Sanz, gerente de Ink and Movement, explica que su empresa está vinculada a proyecciones pictóricas por todo el mundo y que por eso desde la asociación Laborvalía los eligieron para ver cómo podían pintar un mural en Puertollano con cien asistentes. "Nosotros normalmente lo hacemos con dos o tres", comenta alegremente. Sin embargo, se enamoraron de los chicos tras sólo una semana pintando con ellos. "Nos cautivaron. Nos llenaron el corazón y nos vinimos llenos tras la experiencia", asegura. Por eso, insistieron en que querían seguir trabajando con ellos y así buscaron estas estructuras "gigantes" con las que se podía trabajar y empezar a generar la idea.

Los chicos, funcionan como los "titanes", que vinculan todas las estructuras, son los "protagonistas verdaderos", los "titanes en su día a día" y a ellos se les suman artistas de gran reconocimiento internacional que también son "titanes en lo suyo". Además, impulsan también su ideología de reconocer que lo diferente también es positivo y que también puede molar. "Nuestro gran valor, nuestra gran bandera es que somos diferentes y por eso es que triunfamos. Les dijimos que ser diferentes es lo que les hace ser especiales", asegura Sanz. Así, el proyecto adquirió una "gran alegría" y sus protagonistas comenzaron a estar realmente orgullosos del mismo.

La unión de la asociación, la empresa y la Diputación ha sido también determinante a la hora de entender el éxito de 'i am Titans'. "Para nosotros ver cómo la provincia de Ciudad Real ha sido noticia mundial es motivo de orgullo", asegura el gerente de Laborvalía. Además, Alfonso explica que los chicos están "encantados" y que han logrado tener una relación "muy especial" con los artistas. "Todos están orgullosos de ver como son protagonistas de lo más importante que ven en su pueblo e incluso han llegado a pedir permisos para pintar ellos otro mural", asegura.

Relata cómo el arte ha logrado impulsar un "lenguaje alternativo" para muchos de ellos. Es el caso de Rubén, un joven autista de Malagón que no hablaba "prácticamente nada" y que desde que pintó con Okuda en Puertollano ha comenzado a realizar sus diseños propios que han llegado a algunos de los murales. "De esta manera es como se comunica. Es fantástico", explica Gutiérrez.

Obra de Daniel Muñoz y Spok Brillor en un silo de Ciudad Real FOTO: Rivera & Donas

La primera fase del proyecto ha sido a través de la intervención de diez silos con artistas nacionales e internacionales durante el mes de abril. En el mes de junio acaban las actividades y se retomarán en los meses de septiembre y octubre para terminar de pintar estos diez silos. La idea es llegar hasta los 27, en las localidades de Corral de Calatrava, Herencia, Malagón, Porzuna, Ciudad Real o Villanueva de los Infantes, entre otros, que han logrado generar una ruta "muy interesante" de arte callejero.

"Lo que hicimos fue proyectar la gran ilusión de los titanes y así fue como empezó el ideario del proyecto: hablando de igualdad, de superación", explica Óscar Sanz. A ello han unido también, como no podía ser de otra manera en la provincia de Ciudad Real, a la figura del Quijote. "No podemos evitar comparar el silo con la historia de los molinos, que han marcado nuestro país. Abanderamos y apostamos que el Quijote es el primer gran diferente, el referente de lo que estamos orgullosos de ser", concluye.