El Gobierno castellano-manchego pide el etiquetado Red Natura para vinos de la región

Biodiversidad, agricultura y consumidores han sido los tres ejes sobre los que ha girado la intervención del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la inauguración del la jornada #VinoDiversidad organizada hoy entre la Fundación Global Nature, eldiarioclm.es y el Blog ECOlógica en los Lavaderos de Rojas de Toledo, con casi un centenar de participantes. También ha anunciado la próxima publicación de las ayudas estatales VINATI, bajo la previsión de que la mitad de ellas estén destinadas a bodegas castellano-manchegas. Carmen Bachilller, periodista de eldiarioclm.es, ha sido la encargada de presentar la primera intervención de la jornada.

La intervención del consejero ha comenzado resaltando que es posible avanzar en “mayores compromisos” con la biodiversidad, pero que al mismo tiempo las producciones agrarias deben ser rentables. Para ello, ha remarcado la importancia de transmitir los valores de un producto “tan nuestro” como el vino y que en el caso de Castilla-La Mancha se sustenta sobre casi 50.000, de las cuales la mitad son de secano y la otra mitad de regadío. Se ha tenido especialmente en las primeras porque son las mayor impacto tienen desde desde el punto de vista de la biodiversidad, y así, ha dicho, se debe transmitir a los consumidores, “porque no lo conseguiremos solo con un pago de la uva diferenciada”.

Es el argumento en el que ha querido hacer hincapié en todo momento. “Solamente la diferencia de la calidad no es suficiente para trasladar lo que representa un viñedo de secano en nuestra comunidad autónoma”, ha afirmado, remarcando que de hecho este tipo de cultivos representa “muchas cosas que el consumidor no conoce”. “Muchas veces ignora la procedencia de la variedad del vino que compra y no hemos conseguido trasladar ese mensaje pese al esfuerzo que por diversidad hacen muchas bodegas”.

Martínez Arroyo ha sido muy crítico a este respecto. Se ha mostrado convencido de que “no hemos sido suficientemente astutos para llegar a los consumidores” y que el sector vitivinícola necesita ser “más hábil” en este campo. “Hay una parte del viñedo que es diferente y la única forma de mantenerlo diferente es impulsar esas marcas diferenciadoras de calidad”, ha subrayado, haciendo especial mención a la Red Natura 2000. Por este motivo, considera fundamental que la reforma de la PAC vaya mucho más allá en ese sentido, es decir, en hacer rentables las hectáreas de secano. Advierte de que, en caso contrario, “no conseguiremos hacer rentables las explotaciones y el viticultor seguirá pensando que es mejor subir de vaso (secano) a espaldera”.

Julio López

“Muy pocos consumidores saben que la Red Natura se constituye fundamentalmente por superficie agrícola y no forestal. Y eso se debe a la labor diaria de agricultores y ganaderos. Sin ellos, no habría espacios protegidos y los consumidores no saben tampoco que es necesario que los agricultores tengan cultivos de secano, como legumbres o lentejas, en zonas de aves esteparias. Sin esos espacios para nidificar, esas aves tampoco existirían”, ha enfatizado el consejero. Por eso ha recordado las ayudas para planes de gestión de Zonas de Especial Protección (ZEPA) que el Gobierno castellano-manchego puso en marcha hace año y medio por valor de 41 millones de euros, y con las que hay 1.500 agricultores que conseguirán cultivos rentables en el medio natural.

Ese, argumentó, es el producto que tiene que llegar al consumidor de manera diferenciada, porque esas ayudas “no van a estar siempre”. Y además, ha propuesto también “ganar la batalla de la distribución”. También ese caso, los consumidores estarían dispuestos a comprar esos vinos de calidad y respetuosas por la biodiversidad, “siempre que tenga la información correcta”. Se ha referido así a la cuestión del etiquetado, uno de las debates “más conflictivos” de la Unión Europea” y ese objetivo dirigido a los consumidores ha abogado por que se incluya la denominación de Red Natura 2000. “Eso es más rentable que otras cuestiones en las que trabaja la Comisión Europea y que no nos benefician en absoluto como sector vitivinícola”

Bajo este contexto, el consejero de Agricultura ha anunciado que el próximo lunes, día 26 de marzo, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la convocatoria de ayudas estatales VINATI, que se consensúa entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Cuenta con 56 millones de euros en toda España, y la Junta calcula que las bodegas castellano-manchegas se beneficiarán casi de la mitad del total nacional de subvenciones. Especialmente, tendrán prioridad aquellas empresas que hayan realizado inversiones en reducción de gases de efecto invernadero, en gestión de residuos y en eficiencia energética.

“Es una forma de decirle al sector que hay que ir en esa dirección y así estamos orientando toda nuestra política. El sector toma nota pero nos falta la batalla de los consumidores”, ha reiterado al final, pidiendo la colaboración de todos los implicados “para que el sector agrario siga pujante y una manera compatible con el medio ambiente”. “Sin eso aquí no somos nada y debemos dar la batalla de la concienciación para que consumidor pudiera elegir una etiqueta Red Natura”.

Sostenibilidad agraria

Previamente, el director gerente de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel , ha destacado los 25 años de trayectoria de esta organización. De ellos, dos décadas han sido trabajando en Castilla-La Mancha tanto con ayuntamientos como con propietarios, mediante convenios de custodia que ya afecta a 8.000 hectáreas donde se trabaja por la sostenibilidad agraria.

Tras coincidir con el consejero en que es el agricultor el que ha permitido conservar los espacios naturales, De Miguel ha remarcado que España tiene la mayor biodiversidad de toda Europa Occidentla, y que desde la Fundación se ha trabajado por que la marca España no solo sea conocida por “sol y playa” sino también por su sostenibilidad agraria.

Finalmente, ha recordado que Global Nature trabaja en estos momentos con cinco grandes proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea que tienen a Castilla-La Mancha como territorio de actuación. Entre ellos Food and Biodiversity con cinco países europeos, donde se pone de manifiesto cómo la biodiversidad está ayudando a producir incluso de forma más barata.