Vox cuela una pancarta en el balcón de un ayuntamiento toledano: "La violencia no tiene género"

Vox sigue sembrando la polémica en este 25 de noviembre en el que se celebra el Día Internacional de la Eliminacion de la Violencia contra la Mujer. No solo se ha desmarcado de las condenas institucionales a la violencia machista y ha lanzado su propio comunicado asegurando que "la violencia no tiene adjetivos" sino que en el Ayuntamiento de Cervera de los Montes (Toledo) ha colocado una pancarta negando la existencia de esta lacra social.

Lo denunciaba el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, a través de sus redes sociales tachando "inmoral" la iniciativa y comentando su "dudosa legalidad". Gutiérrez ha pedido a la dirección del PP castellanomanchego que obligue a retirar la pancarta.

El Ayto de Cervera de los Montes (To) ha puesto una pancarta de VOX (dudosa legalidad) en su fachada negando la violencia de género. Es inmoral con 60 asesinadas al año. Hoy @paconunez_ asistía al acto institucional en Cuenca por el 25N. Exigimos que el @ppclm retire la pancarta pic.twitter.com/ilPRtYlpwU — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) November 25, 2019

Desde el PP de Castilla-La Mancha han llamado al orden al alcalde. Fuentes del partido han confirmado a eldiarioclm.es que la pancarta será retirada y explican que "no es una decisión del Ayuntamiento sino del concejal de Vox".

Las mismas fuentes aclaran que el alcalde había dado luz verde a los grupos políticos para colocar sus pancartas en el balcón del Ayuntamiento coincidiendo con este 25 de noviembre.

"Si eso es así, ¿dónde está la pancarta del PP?, pregunta Sergio Gutiérrez quien añade que "la pancarta lleva el membrete del Ayuntamiento y no está colocada en la sede de ningún partido. Roza el delito de prevaricación porque se usa el balcón de una institución para poner un mensaje político". De ahí que el PSOE se esté planteando una posible denuncia judicial.

El alcalde: "Yo no la he puesto y he sido ajeno a ello"

"Ya he dado orden que la retiren porque no querían molestar a nadie. Yo no la he puesto y he sido ajeno a ello, ha sido un concejal de Vox", ha apuntado a este medio el alcalde de Cervera de los Montes, Pedro Pérez, después de la denuncia realizada por el secretario de Organización del PSOE.

Pérez señala que el concejal de Vox, Moisés González, gracias al cual gobierna en esta localidad toledana, le comentó que iba a colocar una pancarta con motivo de la celebración de este 25 de noviembre, algo a lo que no le dio "mucha importancia", al igual que tampoco se la dio a la que iba a colocar el PSOE, añade. Cabe recordar que este edil de Vox denunció hace unos meses haber recibido amenazas dirigidas también a su familia a través de una carta anónima, una situación por la que recibió el apoyo tanto de PSOE como PP en el Consistorio.

El alcalde de Cervera de los Montes protagonizó un polémico episodio en 2017 tras pronunciar en un pleno municipal que “el 8 de marzo lo celebran las vagas”. Esta declaración fue compartida por el secretario general de CCOO en la provincia, José Luis Arroyo, que lamentó a través de una publicación en sus redes sociales haber tenido que escuchar las palabras de Pérez, quien interpuso una demanda a Arroyo, que fue desestimada y de la que tuvo que asumir las costas procesales, por considerar que se había vulnerado su derecho al honor.

Con el episodio añadido de hoy, el PSOE, apunta que el alcalde 'popular' de Cervera de los Montes "podría serlo por Vox y creo que el Partido Popular debería tomar nota y abrirle un expediente. Es la única manera de luchar contra estos fanatismos, que no tienen que ver con las ideologías sino con los valores democráticos".

Según Sergio Gutiérrez, "cuando se toleran mensajes como estos, estás dando un gran paso hacia atrás. Deberían ser muy contundentes en el PP con estos hechos y con el alcalde y no solo justificarlo, sino combatirlo".