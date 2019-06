Desde el periodismo hasta la medicina, así es el cómic y sus "grandes" posibilidades

El seminario 'Imágenes y migraciones del cómic' cumple este año su sexta edición, tras su inicio en el 2014. Se trata de un curso de la Universidad de Alcalá con un total de 50 horas léctivas y 2,5 créditos ECTS y está destinado a alumnos de cualquier disciplina y que esté interesado en el análisis formal del cómic y la interpretación de la novela gráfica. Ésta, explican desde la organización, presenta una dificultad que radica en "su propia naturaleza", ya que es un conjunto de imágenes y de texto, un "híbrido" que enel panorama cultural ha resultado "problemático" desde sus orígenes.

Este carácter "problemático" se acentúa desde la perspectiva académica, porque "todavía no hay un público académico versado en la crítica y el análisis de este tipo de textos". Su misma naturaleza, sin embargo, le otorga muchas más posibilidades y recursos narrativos para su análisis. El cómic puede beber de las tradiciones literarias y pictóricas, y, además, ha desarrollado una serie ed mecanismos "únicos y propios". Por eso, los objetivos son aprovechar estas características para adquirir herramientas de análisis y crítica de la novela gráfica, y también adquirir habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo.

El programa comienza el próximo 25 de junio, con la presentación por parte de su coordinador, Francisco Sáez de Adana. Roberto Bartual Moreno y Gerardo Vilches ofrecerán la charla 'Desmontando a McCloud. Para entender (bien) el cómic. Mónica Lalanda impartirá 'Una aproximación a la medicina gráfica' y el autor Mark Buckhingham protagonizará un encuentro para hablar de sus trabajos. Diego Matos se encargará de analizar los 'Nuevos cómic periodísticos: la evolución del género' y María Abellán y Julio Andrés hablarán del 'boom' del manga en el formato revista.

En la segunda jornada, el día 26 de junio, Elisa García y Diego Salgado ofrecerán la charla 'Lass formas del audiovisual contemporáneo de superhéroes: En cómic, cine y televisión'. Gino Frezza hablará de 'Tiras de prensa y cine', mientras que Iván Pintor analizará el personaje de Tintín. Hugo Hinojosa, finalmente, impartirá una clase con el panorama de la historieta chilena. El seminario está organizado a través del Instituto Franklin de la Universidad.

Su coordinador, Francisco Sáez de Adana, explica que es la manera de cubrir el género desde "todos los puntos de vista". "El cómic estadounidense tiene una importancia muy grande, porque es el que más presencia histórica tiene. Lo que queremos es cubrir todos los aspectos", recalca. De ahí los análisis del comic europeo, a través del conocido personaje Tintín, y también de la historieta chilena que, "hasta ahora ha sido muy desconocida. "Ahora hay un panorama muy amplio, porque existe una apuesta del Gobierno chileno para la difusión de la cultura en general, y del cómic en particular", explica Sáez de Adana.

Como no puede ser de otra manera, el cómic estadounidense también estará presente, a través de la "estrella del cómic", Mark Buckhingham, que ha trabajado en historias como 'Sandman'. Los alumnos podrán asistir a un encuentro de dos horas con el conocido autor, para no olvidar también la parte de la cultura popular de este género que "no podemos olvidar".

"Intentamos dar un panorama amplio y cubrimos todo: la evolución que ha tenido en los últimos años con la aparición de nuevos formatos, nuevos temas", explica Kiko Sáez de Adana. En este caso, dos en particular: el periodismo gráfico y la medicina gráfica. Joe Sacco es el "máximo exponente" del periodismo gráfico, el pionero de este género, que ha abierto una manera de ver cómo se pueden realizar los reportajes. A través de una combinación de imagen y palabra, permite contar las cosas de manera "diferente al reportaje periodístico habitual".

La medicina gráfica será el tema que tratará Mónica Lalanda, coordinadora del movimiento del que ya se ha realizado un primer congreso universitario. "Se mueve mucho, porque los médicos y autores de cómic se están dando cuenta de que es más fácil llegar al paciente a través de un cómic, tanto si es un diagnóstico o un tratamiento", recalca Sáez de Adana. De este modo, se salva la "diferencia del lenguaje" que existe entre doctores y pacientes. Existen ejemplos, como el trabajo con el alzheimer de Paco Roca o con el autismo de Miguel Gallardo.