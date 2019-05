Educar en igualdad: ¿una cuestión de Elecciones?

Hace apenas ocho meses, el gobierno de Castilla-La Mancha aprobó con unanimidad la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género. Las Cortes de la región renovaban así, diecisiete años después, la norma de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas de 2001.

Entre las muchas novedades de la nueva normativa, que intenta reflejar y abarcar los cambios de la sociedad castellano-manchega, se encontraba la incorporación de una asignatura troncal sobre igualdad para educación Primaria y Secundaria. El entonces gobierno de Emiliano García Page, consideraba que la educación era uno de los pilares clave para la lucha contra la violencia machista, principal objetivo del nuevo texto legislativo.

“Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad” fue el nombre otorgado a una nueva materia que, según las líneas de actuación del ejecutivo, sería implantada en dos años en todos los centros de la región. Por el momento, son 30 los colegios e institutos que la imparten como parte de un pilotaje que debería ser una realidad durante el curso 2020-21.

Cortes de Castilla-La Mancha

A pesar del apoyo unánime a la Ley, muchas fueron las voces que se levantaron en contra de esta asignatura. Una de ellas la del Partido Popular, concretamente la de la diputada Pilar Martínez, quien consideró que esta materia era una forma de “adoctrinamiento”. Martínez aseguró, tras participar en esa unanimidad, que si el Partido Popular gobernara la sustituiría por una educación “más transversal”, basada en añadir temas de igualdad en todas las asignaturas.

Ante las Elecciones Autonómicas de este domingo 26 de mayo, el PP no nombra en su programa la asignatura aunque sí hace referencia a la relación entre igualdad y educación que establecía la ley que apoyaron.

“El sistema educativo tiene que dejar de ser un instrumento de control e ideologización en manos de la izquierda”, apuntan el programa popular. Sin embargo, especifican la importancia de la educación para “erradicar modelos de conducta nocivos para la convivencia, a la vez que prepara a los alumnos para competir en igualdad en una sociedad global, políglota y digital”.

PSOE y Ciudadanos se abstienen

La candidata a la Presidencia de la Junta por Ciudadanos, Carmen Picazo, elude pronunciarse sobre si suprimirá, o no, la asignatura ‘Educación para la Igualdad’. De esta forma, Picazo opta por no mojarse sobre la propuesta que seis entidades católicas han lanzado a los partidos que se presentan a los comicios autonómicos.

Según esta petición se solicitaba eliminar la materia ya que "sus contenidos suponen un adoctrinamiento no disimulado en la ideología de género contrario a la libertad de conciencia de los menores y al derecho constitucional de sus padres a que éstos reciban una educación que no entre en contradicción con sus convicciones morales y religiosas".

En esta línea podría situarse el programa electoral de un Partido Socialista cuyo gobierno promovió y votó a favor de la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género. Según la formación de Emiliano García-Page, actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, se propondrá “la implantación en el currículo de una materia que fomente la igualdad, la tolerancia y la diversidad, tomando como referente el currículo que ha estado implantado como pilotaje, con las modificaciones que se consideren pertinentes.”

Emiliano García-Page Europa Press

Los polos opuestos de Unidas Podemos y Vox

El candidato a la Presidencia por Vox, Daniel Arias, asegura que eliminaría la asignatura “Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad”.

Ante la claridad de Arias, José García Molina, candidato a las Elecciones Autonómicas de Unidas Podemos, aseguraba que su partido está a favor de esta materia, respondiendo así a la petición de las asociaciones católicas de retirar la "ideología de género" de las aulas castellano-manchegas.

"Me parece que plantear este tipo de cosas en el siglo XXI, a estas alturas, seguir con un discurso que se parece más a tiempos oscuros que hemos vivido en este país y no reconocer que la sociedad ha cambiado, está fuera de lugar", recalcaba el candidato. Además, añadía que "la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no tiene nada que ver con una ideología, sino con una cuestión de derecho recogido en la Constitución y en los derechos más fundamentales".

José García Molina Europa Press

“Es una asignatura que debería implantarse individualmente y de forma trasversal”

Entre los sindicatos queda reflejado el gran abanico de opiniones que comparte la sociedad acerca de esta asignatura cuyo pilotaje, según el CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), ha tenido muchos errores.

“Lo que nos parecería idóneo es que esta asignatura se impartiera en cada centro voluntariamente. Lo que no nos parece idóneo es que, como el año pasado, se imparta a costa de enseñanzas como lengua”, comentan desde CSIF.

Desde Comisiones Obreras apuntan a la lentitud de los cambios en materia de educación. “Somos partidarios de que se extienda a todos los centros educativos pero hay que ser realistas… estaban esperando a que se derogara la LOMCE y a incluirla… hay que ver que hace el nuevo Gobierno pero nuestra postura es clara: debería instalarse”.

“El pilotaje ha demostrado que los contenidos de esta materia son necesarios y que puede impartirse sin problema”, comentan desde UGT. En este sindicato comparten la postura de CCOO y van más allá al afirmar que es necesario su implantación en todos los niveles educativos.

Desde el sindicato STE-CLM, comprometido especialmente con el feminismo y la igualdad, defienden “la implantación tanto de esta asignatura como de la inclusión de este tipo de contenidos de manera transversal en todas las asignaturas”.

Según STE-CLM el pilotaje ha servido para comprobar la necesidad de formar al profesorado que vaya a impartir esta materia. “Otra de nuestras reivindicaciones es que, para no quitarle carga lectiva a otras asignaturas, debería impartirse en lugar de una de las 2 horas dedicadas a la religión. El Ministerio establece una hora lectiva para la religión y así se mantienen en otras comunidades, como Andalucía o Aragón, sin embargo, nuestra región aumentó a dos horas semanales.”