García Molina: "La igualdad efectiva entre hombres y mujeres no tiene nada que ver con una ideología"

Mientras la candidata de Ciudadanos, Carmen Picazo, prevería evitar referirse a ello, José García Molina, de Unidas Podemos, aseguraba que su partido está a favor de la asignatura de Educación por la igualdad y, en general, de lo que suponga ampliar el currículum escolar para que se corresponda con la sociedad actual. Así respondía a la demanda de distintas asociaciones católicas de retirar la "ideología de género" de las aulas castellano-manchegas, además de otras medidas.

"Me parece que plantear este tipo de cosas en el siglo XXI, a estas alturas, seguir con un discurso que se parece más a tiempos oscuros que hemos vivido en este país y no reconocer que la sociedad ha cambiado, está fuera de lugar", recalcaba el candidato. Además, añadía que "la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no tiene nada que ver con una ideología, sino con una cuestión de derecho recogido en la Constitución y en los derechos más fundamentales".

De este modo, aseguró que desde Unidas Podemos se defiende que haya Educación para la Ciudadanía, así como Educación Cívica. En definitiva, que haya formación y educación "basada en los derechos esenciales". "En las cuestiones de género no tenemos ninguna duda, más en un día como hoy que se celebra la lucha contra la intolerancia", recalcó, mientras remataba que "ya no hay cabida para esos discursos en Castilla-La Mancha u otro lugar de España".

En cuanto a la asignatura experimental de Educación para la Igualdad, ha afirmado que "el compromiso" de su partido es "muy claro" en cuanto a seguir ampliando el currículum en cuanto a los cambios que se producen en la sociedad. "Cuanto mayor formación tengamos en derechos en el ejercicio de la ciudadanía y la igualdad efectiva entre hombres o mujeres, o incluso derechos de los animales, mejor", recalcó.



En el ecuador de la campaña electoral, Molina ha señalado que la principal demanda que ha recibido es el del emeplo y sobre todo el referente a la gente joven para que "no se tengan que marchar de Castilla-La Mancha". "Hay casos como Toledo o Albacete donde el problema se visualiza quizás menos, pero en las zonas rurales o en Talavera de la Reina, la gente está espeicalmente preocupada en que sus hijos tengan que emigrar", explicó Molina. En este sentido, recalcó que deben haber "opotunidades" tanto en el empleo público como en el del emprendimiento.