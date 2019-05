Picazo (C’s) elude pronunciarse sobre si suprimirá la asignatura ‘Educación para la Igualdad’

El programa electoral de Ciudadanos “va a dar respuesta a todos los problemas de Castilla-La Mancha, no solo pensando en cuatro años sino pensando en las próximas generaciones”. Lo ha dicho este viernes por la tarde en Toledo la candidata de la formación a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, aunque habrá que esperar, al menos, hasta el domingo (quizás el lunes) para conocer cuáles son sus propuestas concretas.

Y es que el partido naranja había convocado en la tarde de este viernes a los medios de comunicación, en los minutos previos a un acto público, en un conocido restaurante de la capital regional para un ‘canutazo’, con la intención de presentar el programa electoral de Ciudadanos, tanto para las elecciones europeas, como autonómicas y municipales. Pero lo cierto es que el programa todavía no ha sido publicado.

Picazo ha anunciado que el programa electoral para Castilla-La Mancha “responde a la filosofía del partido: nacimos de la sociedad civil y hemos contado con su participación”. Ha dicho que en la confección de las propuestas electorales de la formación naranja castellano-manchega han venido participando más de 200 personas “desde hace muchísimo tiempo”, pero su contenido íntegro, más allá de propuestas lanzadas en la primera semana de campaña electoral, de momento no se conoce.

Se ha limitado a repetir consignas conocidas apelando al ‘centrismo’ que no exhibió su líder nacional, Albert Rivera en las pasadas elecciones generales. “Queremos colocar a Castilla-La Mancha en el centro, desde el centro. No nos conformamos con el bipartidismo que no nos ha dado soluciones. Nosotros vamos a traer soluciones”. De momento, se desconoce cuáles.

No es la primera vez que ocurre en la región. Hace cuatro años, y a tres días de las elecciones de 2015, la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, todavía no había publicado su programa.

En 2019, Ciudadanos repite ¿estrategia? Hay que recordar que el lunes 20 se celebra el primer debate electoral en la televisión pública regional desde que comenzase sus emisiones allá por el año 2001 y ni Ciudadanos ni Vox han publicado programas electorales autonómicos (en el caso de la formación de Santiago Abascal tan solo existe un programa marco autonómico para toda España). Ambas formaciones llegarán al debate sin que sus rivales, PP, PSOE y Unidas Podemos (ni los castellano-manchegos) tengan apenas pistas de sus propuestas para la región.

“Estamos muy contentos de que se celebre el debate. En nuestro programa llevamos la obligación de que se celebren debates una vez se convocan elecciones. Estamos muy ilusionados. Es una buena iniciativa para la democracia y el pluralismo político”, ha dicho cuando se le ha preguntado a Picazo cómo se está preparando para el 'combate dialéctico'.

Picazo elude decir si suprimiría la asignatura Educación para la Igualdad

A preguntas de la prensa, la candidata se ha referido a la propuesta de varias entidades católicas, que piden a los partidos políticos la inclusión de hasta ocho medidas en sus programas políticos de cara a la siguiente legislatura. Una de ellas pasa por suprimir la asignatura Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad implantada como programa piloto en varios centros educativos de la región.

Un momento del acto celebrado este viernes en Toledo Foto: Ciudadanos Castilla-La Mancha

Picazo ha eludido pronunciarse sobre si suprimiría o no la asignatura de convertirse en presidenta de la Castilla-La Mancha. Como con otras cuestiones (por ejemplo, el ATC de Villar de Cañas), mantiene un perfil bajo y ambiguo que no permite discernir su posición política.

“Hemos escuchado a todas las asociaciones. Creemos en una educación pública y en que sean los padres quienes elijan qué educación quieren para sus hijos. Lo que tenemos que hacer es atenernos a sus demandas y en un futuro estudiaríamos cualquier propuesta que nos haga cualquier asociación, como de hecho estamos haciendo”, decía, zanjando así la cuestión.

Paños: “En Toledo tenemos un grave problema de salud pública con el amianto”

En el acto también ha participado el candidato a la Alcaldía de Toledo, Esteban Paños, que ha avanzado que el programa de la formación naranja para la capital regional cuenta con más de 200 medidas. “No nace de dos días de trabajo, sino que es un programa que nace de estar con los vecinos, de conocer las demandas reales que tienen” y en el que se abordarán bienestar social, transparencia, modernidad, cultura. “Pensamos que necesitamos un Toledo muy más eficiente, europeo, sostenible y más inclusivo”.

En su opinión, “hay que hablar en Europa de Toledo y para eso hay que hacerlo de sostenibilidad, de un Toledo mucho más eficiente en sus servicios. Quiero hablar de agua, del río y del amianto. Quiero decirlo fuerte: en Toledo tenemos un grave problema de salud pública con los vertidos de amianto”.

Cree que Toledo “no es una ciudad del siglo XXI cuando en el Casco Histórico los vecinos no pueden reciclar los residuos”, ha concluido. El programa municipal de Ciudadanos tampoco ha sido publicado todavía.

Rodríguez: C's presentará un Plan Estratégico de Igualdad de Género en Europa

También ha intervenido en el acto Soraya Rodríguez, candidata al Parlamento Europeo, que ha anunciado que ha anunciado que Ciudadanos presentará un Plan Estratégico de Igualdad de Género, “no solo para hacer recomendaciones a los 27 sino para conseguir acciones concretas. No puede haber discriminación laboral por el hecho de ser madre. No al acoso laboral. No a la discriminación salarial”.

Sostiene que el programa de Ciudadanos es “profundamente europeísta y reformista. Sabemos que ahora el mayor peligro se encuentra dentro de la Unión Europea” y, en concreto, ha citado a “los nacionalismos excluyentes y los populismos de la extrema derecha y la extrema izquierda”.

Cree que los primeros dos años y medio de legislatura en Europa “van a ser claves”, con la aprobación del presupuesto plurianual destinado, por ejemplo, a la Política Agraria Comunitaria (PAC). “Vamos a defender que España no pierda ni un solo euro en esta partida”. Se ha referido también al agua -en concreto al trasvase Tajo-Segura- para decir que Ciudadanos apuesta por respetar la Directiva Marco del Agua que habla de “uso sostenible y eficiente del agua y de un cauce adecuado de los ríos”.

También ha apostado por “la reforma monetaria y económica”, junto a la libre circulación “sin que nadie levante ninguna barrera” y, por eso, ha abogado por “avanzar en la política de refuerzo de nuestras fronteras, con una capacidad cooperativa por parte de todos los Estados, no solo de aquellos que somos frontera sur”.

También apunta a la necesidad de reformas para luchar contra el cambio climático. “El problema medioambiental es mucho más grande que cualquier Estado y solo dentro de la Unión Europea podremos alcanzar los objetivos de emisiones netas en 2050”.

Finalmente, decía, el de Ciudadanos es un programa “pensado para los trabajadores, un programa social” que necesita inversiones para una sociedad “claramente” en cambio, que permita “la transición de algunos sectores industriales, teniendo en cuenta a sus trabajadores".