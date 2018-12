¿Quién tomó esta fotografía de los milicianos en la barricada de Zocodover? ¿Taro o Capa?

Una nueva fotografía de los milicianos en la barricada de Zocodover, en los inicios de la Guerra Civil Española, aparecerá en la biografía que se publicará próximamente de la fotógrafa alemana Gerda Taro. Se trata de un tomo de Irme Schaber titulado 'Gerda Taro, Photojournalist: With Robert Capa in the Spanish Civil War Hardcover' y que estará disponible a partir de febrero en plataformas como Amazon. "Gerda Taro es considerada como una de las pioneras rompedoras de la fotografía. Fue la primera mujer en capturar fotografías en medio de la batalla", explica la autora.

Carlos Vega, licenciado en Humanismo y Patrimonio y joven investigador de la Guerra Civil en Toledo, explica que si bien por el formato, la fotografía podría atribuirse directamente a Gerda Taro, se debe tener en cuenta que ella y Robert Capa solían intercambiarse el material fotográfico hasta 1937, cuando la alemana decidió "independizarse" del trabajo del húngaro y firmar sus fotografías con su nombre.

Vega identificó la fotografía, que retrata una escena prácticamente idéntica a una atribuida a Robert Capa, explica, según la agencia Magnum y el International Center of Photography.

Milicianos en Zocodover, fotografía de Robert Capa International Center of Photography

Como se puede apreciar, ambas fotografías fueron tomadas al mismo tiempo, y en el mismo lugar. Vega explica que la segunda se atribuye a Capa debido al formato de la misma, que se correspondería con la cámara que más utilizaba el fotógrafo en esta época, una Leica III de 35 milímetros, mientras que Taro utilizaba una de formato medio de 6x6, que podría haber sido una Réflex-Korelle y no una Rolleiflex. Irma Schaber ya atribuía la fotografí a en esta charla ofrecida en 2012, pero situando a los milicianos en Barcelona o en los bordes de Aragón.

Se trata de hecho, según explica Vega, de una de las fotografías que han sido localizadas de manera errónea fuera de Toledo. El investigador ha realizado un exhaustivo análisis de la escena, basándose en otros documentos en Toledo GCE.