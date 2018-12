Cinco grandes infraestructuras que han marcado la legislatura en Castilla-La Mancha

La crisis económica afectó de manera directa a la puesta en marcha de importantes y necesarias infraestructuras en Castilla-La Mancha. Algunas de ellas fueron paralizadas por el anterior Gobierno regional y otras, en cambio, han sido objeto de una nefasta gestión o de un debate político y social que aún continúa -como el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares-.

Durante esta legislatura, han vuelto a retomarse algunas de estas infraestructuras, unas con un ritmo más acelerado que otras, y también, otros equipamientos que han protagonizado la acción del Gobierno regional en materia sanitaria, educativa, de vivienda o en la construcción de carreteras, entre otros ámbitos.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha esta semana el Portal de Compromisos para rendir cuentas de sus promesas electorales del año 2015. En este sentido, hacemos un repaso a cinco grandes infraestructuras de la región que, hayan sido promesas electorales o no, han marcado de manera significativa el transcurso de estos cuatro años o han cobrado especial relevancia también durante este 2018.

Así, en la provincia de Toledo la infraestructura más destacada ha sido el nuevo Hospital Universitario de la capital regional, situado en el Polígono. El Gobierno de Emiliano García-Page se comprometió a reanudar esta infraestructura paralizada en la anterior legislatura y a revertir el sistema de concesión desde una concepción de gestión pública. Para llevar a cabo esta actuación, el Gobierno regional ha tenido que negociar e indemnizar con las empresas adjudicatarias de estas obras su puesta en marcha de nuevo.

Sería en marzo del pasado año cuando se rubricó el nuevo contrato de estas obras que estipula que estas terminarían en un plazo de 24 meses (hasta abril de 2019) y habría un período de seis meses para su montaje definitivo. Este hospital contará con 1.142 camas y 39 quirófanos. Según apunta la Junta, las obras transcurren a buen ritmo y este mes de diciembre unas 1.200 personas están trabajando en tres turnos para acelerar una infraestructura más que necesaria en la provincia de Toledo. Este mes de diciembre, el Consejo de Gobierno ha aprobado una autorización de más de 1,17 millones de euros para la adquisición, la instalación y la puesta en marcha de los sistemas de lavado, descontaminación, esterilización, y gestión de información y trazabilidad de la futura Central de Esterilización del nuevo Hospital Universitario de Toledo.

En su conjunto, aseguran que el porcentaje de obre ejecutado está en el 74,75% del total. Aunque sí han comenzado las obras de dos rotondas que darán acceso al centro sanitario desde las avenidas Río Estenilla y Río Guadiana, todavía no han comenzado a construirse los accesos directos que habrá a este hospital desde la A-42. Respecto a la gestión planteada de este hospital, diversas plataformas y colectivos a favor de la sanidad pública se concentraron el pasado mes de noviembre para mostrar su “rechazo a la privatización” de determinados servicios del nuevo centro hospitalario y para exigir que estos sean prestados por la Administración pública.

Imagen de las obras del nuevo hospital de Toledo en diciembre de 2018

Tres años para la reforma del Hospital de Albacete

También en el ámbito sanitario, en la provincia de Albacete, destaca otra infraestructura que no ha contado con el mismo ritmo de actuación que la mencionada anteriormente. La reforma para el Hospital de Albacete se preveía que estuviese terminada a finales de 2018. No ha sido así y la Junta anunció la pasada semana que esta actuación se va a llevar a cabo durante los tres próximos años.

En concreto, las obras de la segunda parte del Plan Director (ahora renovado y llamado Plan Funcional) podrían licitarse antes de la cita con las urnas, el próximo mes de mayo, según apuntó esta semana el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos. Precisamente, horas después del anuncio de Ruiz Santos, tuvo lugar el desprendimiento de parte del falso techo de la segunda planta del complejo hospitalario, que ya ha sido reparado.

En este sentido, el sindicato de CCOO ha denunciado que “la situación de las instalaciones del Hospital General es crítica y deben comenzar las obras de reforma del anunciado nuevo hospital sin más excusas ni demoras”. "Tanto las paralizaciones de las obras y la nula inversión en la época Cospedal, como los retrasos en la licitación y comienzo de la puesta en marcha del modificado Plan Director con el actual Gobierno, han llevado a este Complejo directamente a la UCI”, ha lamentado este sindicato.

Primera fase de las obras del Hospital de Albacete

En total, el Gobierno regional prevé invertir en esta infraestructura 103 millones de euros, pero por el momento no hay fecha para el inicio de estas obras. No obstante, los presupuestos de 2018 solo contemplaban una partida de 600.000 euros destinados al proyecto de la obra que todavía no ha sido licitada. Por el momento, estas son las mismas cuentas con las que el Gobierno regional ejecutará su acción política el próximo año 2019, para el que por el momento no se han aprobado unos nuevos presupuestos.

Convencidos "al 100%" de que no habrá ATC en Cuenca

Al contrario que las anteriores infraestructuras mencionados, la premisa del Gobierno regional sobre el ATC planteado en el municipio de Villar de Cañas en Cuenca es que este no se llegue a construir. Para ello, afirma la Junta, cuentan con la colaboración del actual Gobierno de España, que apuesta por que las centrales nucleares del país cuenten con almacenes temporales individualizados (ATI's) para almacenar los residuos que generan estas o que al menos se utilicen los existentes en algunas de ellas, como es el caso de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara.

Así, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha adelantado también que la intención del Ejecutivo castellano-manchego es comprar los terrenos en los que planteaba construirse este ATC para, precisamente, impedir su construcción en ellos. "Yo creo que el ATC no se va a construir en Villar de Cañas porque el Gobierno central ha sido muy contundente sobre esto. Primero se tiene que planificar la gestión de los residuos radiactivos a nivel estatal. El plan nacional está sin aprobar y es previo a cualquier decisión", apuntaba el consejero, que asegura estar convencido "al 100% que no va a haber almacén nuclear en Villar de Cañas".

Infografía del futuro ATC de Villar de Cañas IMAGEN: ENRESA