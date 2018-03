Los ribereños anuncian movilizaciones si se aprueba un nuevo trasvase

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de la Cabecera del Tajo, Francisco Pérez Torrecilla, ha indicado que en caso de que se apruebe un nuevo trasvase a partir del próximo 3 de abril volverán a salir a la calle con nuevas marchas de protesta que incentivarán si cuentan con el apoyo ciudadano, con el fin de defender su comarca y el río Tajo.

Así lo ha señalado Torrecilla a Europa Press después de que la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, haya asegurado que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura prevé para el próximo 3 de abril determinar si se acomete un nuevo trasvase en base a los parámetros de Entrepeñas y Buendía.

En este sentido, el presidente de los Ribereños ha reconocido que desde la Asociación tenían "muy claro" que todo lo que hubiera por encima de 400 hectómetros en los embalses era susceptible de ser trasvasado, pero ha advertido que los pueblos de esta comarca irán a Europa para dar a conocer las conclusiones del estudio de impacto socioeconómico realizado desde la agrupación.

Precisamente este lunes hemos conocido que los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han ganado durante la pasada semana 43,47 hectómetros cúbicos en sus reservas y almacenan actualmente un total de 431,61, al 17,44 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.474 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Según Torrecilla, desde la asociación tratarán de incrementar las acciones contra estos trasvases, aunque ha reconocido que ello dependerá, en parte, de la concienciación ciudadana, de que "poco a poco se vaya concienciando de que para la comarca ribereña y para el Tajo esto es la muerte", ha dicho.

En referencia concreta al hecho de acudir a Europa, el también alcalde de Sacedón --uno de los municipios afectados por el trasvase-, ha dicho que su intención pasa por contactar con los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento Europeo "y si no son todos, alguno nos escuchará y nos permitirá llegar hasta allí".

Torrecilla quiere que esta situación se de a conocer en una Europa que, a su juicio, está más sensibilizada con el problema que se está generando en Tajo por los trasvases, aunque "luego no sea muy contundente a la hora de exigir al Gobierno de España que ponga medidas", ha precisado.

En todo caso, ha hecho una doble lectura del hecho de que el 2018 sea en España año preelectoral pues "estamos metiendo en dedo en la llaga y nos puede pasar factura porque estamos en una comarca predominantemente conservadora".

"Seguiré siempre que pueda insistiendo en que hay que ponerle una solución a esto venga de donde venga", ha dicho Torrecilla, quien ha primado la lucha en defensa de los intereses de su pueblo y la comarca por delante de los del partido "siempre" que le sea "posible".

También ha querido hacer hincapié en que "la decisión final de hacer o no trasvases es política, sin duda, pero la lucha contra eso no lo es, es una lucha ciudadana", ha apostillado. Para este alcalde, lo que está pasando es que "se cumple a rajatabla el Memorándum, aunque no sea ni justo ni sostenible trasvasar por encima de los 400 hectómetros cúbicos".

Por último, el presidente de los Ribereños entiende que, si bien el PP no ha cambiado en nada su postura trasvasista, el PSOE si "empieza cambiar un poco" y Podemos también está en ese camino de "intentar alternativas", sin embargo, opina que Ciudadanos está muy decidido a apostar por el trasvase de agua entre cuencas.