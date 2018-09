Los vecinos temen que la justicia alargue “durante años” el sellado del amianto en Toledo

Decenas de vecinos del Polígono de Toledo e integrantes de la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto han mostrado su insatisfacción con las labores de sellado del amianto que se pusieron en marcha hace un año en las distintas parcelas que albergan más de 90.000 toneladas de este residuo contaminante por parte de la Junta.

Denuncian que “más del 75 por ciento” de estos residuos sigue sin cubrirse y que, por lo tanto, sigue existiendo un riesgo para la salud de los vecinos de este barrio por el que exigen aligerar las actuaciones en las parcelas de propietarios privados que no han dado su consentimiento para que se pueda actuar en ellas, en las que afirman que no se trabaja desde el pasado mes de mayo.

Durante la celebración del Consejo de Participación del Polígono, en el Centro Social del mismo barrio, distintos vecinos como Rafael García, representante de dicha plataforma, apuntaron que solo se ha sellado “entre el 20 y el 25 por ciento” de estos residuos y que la parcela que tiene una mayor cantidad de los mismos derivará en un proceso judicial contencioso-administrativo que advierten que podría alargas “años” estas labores.

En este sentido, lamentaron las declaraciones que realizó este mismo lunes el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, informando sobre este proceso judicial, pues consideran que deberían barajarse otras alternativas que permitieran poder acelerar los trabajos de sellado, por lo que cuestionaron también si “al Ayuntamiento y a los grupos políticos les vale” esta decisión, dirigiendo sus dudas a la presidenta de dicho Consejo de Participación, la viceportavoz municipal, Inés Sandoval.

Asimismo, denunciaron que otro de los focos en los que se sigue sin actuar está en el Barrio Avanzado, competencia de la propia Junta. “¿Cómo le van a exigir a un particular que actúe si ellos mismo no lo hacen los terrenos de su competencia?”, cuestionaron sobre este sellado que ya se ha completado en dos parcelas, ya señalizadas, y a la que se añade la retirada que llevo otro particular en uno de los focos más pequeños en los que había amianto.

La representante del Gobierno local manifestó por su parte que aunque no se ha avanzado lo que les gustaría en estas labores de sellado, “si se mira con perspectiva” sí considera que se ha avanzado en un problema que lleva enquistado “más de 15 años” en la ciudad. “Está en la agenda social y afortunadamente también está en la agenda política”, recalcó Sandoval.

Análisis de muestras en Estados Unidos

La edil defendió que el Ayuntamiento sigue “cumpliendo” su compromiso de llevar a cabo mediciones en la calidad del aire y que, a pesar de los infructuosos intentos que han hecho hasta ahora con la captación de muestras de fibras de amianto en el aire para que puedan ser examinadas en un laboratorio de Estados Unidos, esperan que con las recogidas el pasado mes de agosto sí dispongan de la cantidad necesaria para que se puedan analizar y comprobar el riesgo que pueda existir en este sentido.

“La Junta lo ha hecho en tres ocasiones, obteniendo resultados positivos”, recordaban la plataforma sobre la técnica adecuada para poder recoger estas muestras, a lo que Sandoval pidió “paciencia” con la labor de los técnicos municipales que la están llevando a cabo.

De otro lado, la portavoz de la Asociación de Vecinos El Tajo, Gemma Ruiz, pidió “responsabilidad” a los políticos en sus declaraciones sobre los riesgos para la salud que entraña el amianto. “Pido tener cuidado con las declaraciones en las que se afirma que el problema está solucionado”, apuntó Ruiz en referencia a las declaraciones que realizó la alcaldes, Milagros Tolón, el pasado viernes al ser cuestionada sobre este asunto, del que dijo que los trabajos de sellado iban “bastante bien”, según le habían trasladado de la Junta.

“El 80 por ciento del problema sigue al aire”, recalcó el representante de Mi Barrio Sin Amianto, que hizo hincapié en que “tiene que haber una fórmula que facilite un desenlace más rápido” de esta situación contra la que los vecinos del Polígono llevan años luchando.