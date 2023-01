Alacant va donar la campanada: una fallada tècnica en Cap d’Any va deixar milers de persones amb el raïm a la mà

Compostos, sense campanes i amb el raïm a la mà. Així es van quedar els milers de persones que es van donar cita en la plaça de l’Ajuntament d’Alacant per celebrar un dels moments més assenyalats del calendari com és la nit de Cap d’Any, la festa preparada de la qual per la corporació municipal per donar la benvinguda al 2023 va acabar entre queixes i indignació.

Segons el relat de diversos assistents consultats per elDiario.es, el silenci va inundar la plaça quan el rellotge assenyalava la mitjanit i la gent estava preparada per a menjar-se els 12 grans del raïm de la sort. Les 12 campanades no es van sentir, malgrat el pas dels minuts entre les cares de sorpresa i estupefacció dels congregats, molts dels quals van canalitzar la seua indignació a través de les xarxes socials.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament d’Alacant, governat pel popular Luis Barcala amb el suport de Ciutadans, va demanar dilluns disculpes per l’error tècnic que va impedir amplificar el so de les 12 campanades i que se sentiren amb volum suficient a la plaça de l’Ajuntament i els carrers adjacents durant la celebració del Cap d’Any, en què va participar un considerable nombre d’alacantins i visitants.

En concret, l’error va tindre l’origen en la decisió d’un tècnic municipal, que va optar per no connectar la megafonia de la campana per evitar la sensació de retard i duplicitat durant les campanades, que havia generat queixes i desconcert en anys anteriors. De fet, la festa infantil de la nit de Cap d’Any es va celebrar amb normalitat al migdia del dissabte 31 mateix, cosa va portar el tècnic de l’Ajuntament a mantindre el mateix dispositiu per a la mitjanit.

L’Ajuntament reitera que les 12 campanades van sonar durant la nit de Cap d’Any, al mateix temps que lamenta les molèsties causades als participants en la celebració i demana disculpes per la fallada tècnica que va impedir amplificar el volum del so i va dificultar l’audició als centenars de persones congregades en els voltants de la plaça de l’Ajuntament.