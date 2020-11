Compromís eleva al Tribunal de Cuentas el informe del Síndic que reclama las polémicas facturas de la contabilidad de la Diputación de Alicante

Compromís ha trasladado al Tribunal de Cuentas el informe del Síndic de Greuges en el que el defensor del pueblo valenciano exige a la Diputación de Alicante que entregue a la coalición la contabilidad del grupo político del PP referida al periodo comprendido entre 2007 y 2012, cuando el actual presidente de la institución, Carlos Mazón, ostentaba la vicepresidencia.

La coalición valencianista completa así su denuncia al tribunal fiscalizador, adjuntando el informe del Síndic que da voz a la queja de Compromís por no poder acceder a la documentación que acredite el uso correcto de la subvención al grupo político institucional. El Síndic, directamente, pregunta al equipo de gobierno de Carlos Mazón “si no existe la documentación o es que ha sido destruida”. Asímismo, reclama que se entregue la contabilidad referida a los grupos político entre 2012 y 2015, periodo en el que Compromís denuncia que se ingresaron 446.000 euros en las cuentas del PP sin acreditar que los gastos son acordes a lo que estipula la ordenanza de la institución.

Compromís advierte también de que la Diputación “se encuentra en una deriva por blanquear el pasado más reciente de varias personalidades que actualmente ostentan el poder de la entidad”, asegura la formación en un comunicado. “Esta semana hemos visto cómo el Partido Popular se ha visto obligado por una sentencia judicial a pagar 'el simpa' que hizo en IFA en el 2009. Once años después. También hemos asistido a cómo el PP reconoce que no tiene o no quiere entregar la documentación referida a los ingresos de subvención de la Diputación de Alicante que acabaron en las arcas del Partido Popular. También de la misma época, en la que el señor Mazón era uno de los máximos dirigentes del PP”.

Por ello, van a adjuntar esta información al expediente del Tribunal de Cuentas “porque no es normal que no exista documentación alguna sobre la contabilidad del grupo del PP en la Diputación de Alicante”, ha manifestado Gerard Fullana, portavoz de la coalición en la entidad.