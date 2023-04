La portavoz y concejala de Vox en El Campello se pasa al grupo de no adscritos por el ninguneo de la dirección

“En este penúltimo pleno de la legislatura manifestaré públicamente que mi compromiso con todos los ciudadanos de El Campello sigue intacto, con la misma voluntad que ha caracterizado mi desempeño toda la legislatura, pero no desde la representación de un partido que ha decidido dejar fuera del proyecto a quienes por nuestros principios y valores no aceptamos arribistas o pago de favor alguno”. La hasta ahora portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de El Campello, María José Sañudo, anunció este miércoles que se pasa al grupo de no adscritos ante el ninguneo al que considera que la ha sometido la dirección provincial que encabeza Ana Vega.

Sañudo fue la alcaldable de formación de extrema derecha en 2019 y ahora ha visto cómo la ejecutiva ha nombradocandidato para las próximas elecciones municipales al abogado José Manuel Grau, presidente de la asociación Provida en Alicante. “El partido político Vox, desde el que he trabajado por los campelleros todos estos años, ha decidido que debe ser otra persona sin arraigo en el municipio ni apoyo a esta concejal durante los cuatro años de legislatura quien les represente”, afirmó Sañudo.

La edil añadió: “No sólo no se cuenta conmigo sino que se da de lado a decenas de campelleros que me han apoyado en la gestión municipal y que conocen a la perfección su municipio y los proyectos y soluciones que teníamos preparados para la próxima legislatura”. Respecto a su futuro, “hasta que no finalice el compromiso adquirido” no tomará “ninguna decisión que no sea una alternativa municipalista que permita seguir dando voz a quienes han confiado y apoyado mi trabajo”.

El caso de Sañudo es uno más del goteo de bajas y dimisiones que se está produciendo en la Comunitat Valenciana dentro del partido que dirige Santiago Abascal por discrepancias en la confección de las listas municipales en aquellos municipios en los que no se ha contado con las personas que han venido trabajando los últimos cuatro años.

El pasado 28 de marzo, el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torrent, Salvador Benlloch, presentó su dimisión renunciando al acta de concejal por este motivo.

También hay bronca en Quart de Poblet, donde el partido ultra carece de representación. Allí el excoordinador local, Alejandro Sepúlveda, vaticina una debacle por la candidata que han presentado los coordinadores de zona y que le sustituye como coordinadora local.

En la ejecutiva provincial de València que dirige Ignacio Gil Lázaro han presentado su dimisión por discrepancias con la dirección provincial el vicesecretario de Relaciones Institucionales, Francisco Chardí, y el vicesecretario de Recursos, Manuel Torán.

En Castellón, también por discrepancias con la dirección provincial que dirige la diputada en las Corts Valencianes Llanos Massó, ha habido dimisiones en Joan de Moró, Onda, Benicàssim o la Vall d'Uixó.