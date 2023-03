La sangría de Vox en València no cesa: el portavoz y concejal de Torrent dimite y renuncia a su acta

“Estoy muy molesto porque empecé en el partido en 2017 cuando éramos muy pocos, hemos ido a todos los actos de apoyo por toda España y conseguimos dos concejales, que no es mal resultado, los mismos que en València por ejemplo. Y ahora me entero, por medio de un correo genérico que han enviado a todos los concejales, de que ya han elegido al candidato de Torrent. Me siento ninguneado porque no han dado valor a nuestro trabajo. No han tenido la decencia de llamarme y darme una explicación. Igualmente no pensaba seguir, pero las formas no me parecen correctas y para visibilizar ese malestar, de forma simbólica porque el mandato ya está agotado, renuncio a mi acta de concejal de Vox”.

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torrent, Salvador Benlloch, se ha mostrado así de disgustado en declaraciones a elDiario.es. Benlloch tiene previsto presentar este miércoles por la mañana su renuncia como concejal y portavoz ante el secretario de plenos por el injusto trato que, a su parecer, ha recibido por parte de la dirección provincial que preside Ignacio Gil Lázaro. De esta forma, el partido de extrema derecha se queda con un solo edil en los meses que restan de mandato.

Pese al disgusto por el trato dispensado, Benlloch reconoce que durante estos 4 años han tenido serias dificultades con el equipo de coordinación y con el responsable de la presidencia José María Llanos. Una vez sustituido por Ignacio Gil Lázaro, “lejos de conformar una lista integradora se ha decantado por la candidatura de un señor llegado a última hora y que en la localidad de Torrent apenas conocen”.

Aunque en más de una ocasión se ha planteado abandonar por todos estos problemas, finalmente siempre se decidió a seguir “por respeto a los electores”, ya que asegura que tan solo cobra una cuantía simbólica por asistir a los plenos y a las comisiones. “Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, a mis 69 años no tengo necesidad de aguantar este desprecio y más para poner a un candidato que solo lleva seis meses en el partido”.

Así, afirma que se va “con un sabor agridulce” y que estar como concejal ha sido “una experiencia enriquecedora”, pero insiste en que dentro del partido al cual se entregó desde sus comienzos no se ha visto recompensado.

Una situación muy parecida se ha dado en El Campello, provincia de Alicante, donde la dirección ha decidido prescindir de la que fue alcaldable en 2019 y actual concejala de Vox, María José Sañudo, para poner en su lugar al abogado José Manuel Grau, presidente de la asociación Provida en Alicante. Sañudo ha declinado hacer declaraciones a elDiario.es y se ha remitido a una rueda de prensa que dará en los próximos días.

También hay bronca en Quart de Poblet, donde el partido ultra carece de representación. Allí el excoordinador local, Alejandro Sepúlveda, vaticina una debacle por la candidata que han presentado los coordinadores de zona y que le sustituye como coordinadora local: “Después de cinco años de trabajo desinteresado con otros tres compañeros, en diciembre me mandaron un correo sin firmar en el que me comunicaron que no seguía como coordinador sin darme ninguna explicación más. Sin ningún documento que sostenga la decisión con arreglo a los estatutos del partido. Y todo para poner a esta chica que no ha hecho nada y no lleva ni nueve meses de afiliada, requisito que marcan los estatutos”.

Sepúlveda advierte además que la candidata, Belén Martínez, ha sido la encargada de hacer la lista: “Está metiendo gente que no se sabe de dónde sale, que han estado en todos los partidos, e incluso una que tiene una demanda por violencia doméstica, algo que los estatutos prohíben y que, pese a saberlo los coordinadores, han hecho caso omiso”.

Como informó elDiario.es, en las últimas semanas se han sucedido un alud de dimisiones y bajas de cargos y afiliados en diversas localidades de las provincias de València y Castellón, incluso en la dirección de la provincia de València.

En concreto, han presentado su dimisión por discrepancias con la dirección provincial el vicesecretario de Relaciones Institucionales , Francisco Chardí, y el vicesecretario de Recursos, Manuel Torán.

Según explican las fuentes consultadas por esta redacción, esta última dimisión es la que habría provocado el alud de bajas en diferentes localidades de la provincia, al ser Torán uno de los encargados de confeccionar las listas municipales de cara a las elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, algunas de las candidaturas confeccionadas por el equipo de trabajo contando con los militantes y cargos locales habrían sido modificadas unilateralmente, dejando fuera a personas con años de trabajo en las bases y dando entrada a personas con escasa relación con el partido.

En Castellón, también por discrepancias con la dirección provincial que dirige la diputada en las Corts Valencianes, Llanos Massó, ha habido dimisiones en Joan de Moró, Onda, Benicàssim o la Vall d'Uixó.

Tres mujeres de 18 candidatos

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a los candidatos a la alcaldía de las ciudades de más 25.000 habitantes de la provincia de València, como son Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Algemesí, Alzira, Bétera, Burjassot, Catarroja, Xirivella, Quart de Poblet, Xàtiva, Oliva, Manises, Mislata, Ontinyent, Paiporta, Pobla de Vallbona y Sueca para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

De las 18 candidaturas, tan solo hay tres mujeres: Marina Dabán Alonso, candidata de Vox en Alboraia; María del Carmen Jiménez Aguilar, la candidata por Aldaia; y Belén Martínez Fernández, candidata en Quart de Poblet.