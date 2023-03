Vox se rompe en la Comunitat Valenciana por desacuerdos con la dirección en la confección de listas

“Creo que en Vox València se debería haber cuidado los activos internos antes de traer talento de fuera. El señor Flores, además, tiene una sentencia por malos tratos y tengo que decir que es algo que no me gusta”. Así se expresó el pasado 13 de marzo en declaraciones a elDiario.es el concejal de València del partido de extrema derecha Vicente Montañez en relación al nombramiento de Carlos Flores como candidato a presidir la Generalitat Valenciana.

Montañez trasladó de esta forma el malestar existente en una parte importante de las bases con las últimas decisiones adoptadas por la dirección del partido, especialmente desde que Ignacio Gil Lázaro, exdiputado del PP, sustituyera a José María Llanos al frente de la dirección provincial de València: “Es indudable que muchas de las personas que en estos momentos están en Vox en València tienen vinculaciones con el Opus Dei y tienen vinculaciones con el sector más rancio del PP, cosa que no me gusta”, dijo Montañez.

Casualidad o no, el caso es que desde entonces se han sucedido una alud de dimisiones y bajas de cargos y afiliados en diversas localidades de las provincias de València y Castellón, incluso en la dirección de la provincia de València, tal y como ha informado Levante-EMV y ha confirmado de fuentes de toda solvencia este diario.

En concreto, han presentado su dimisión por discrepancias con la dirección provincial el vicesecretario de Relaciones Institucionales , Francisco Chardí, y el vicesecretario de Recursos, Manuel Torán.

Según explican las fuentes consultadas por esta redacción, esta última dimisión es la que habría provocado el alud de bajas en diferentes localidades de la provincia, al ser Torán uno de los encargados de confeccionar las listas municipales de cara a las elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, algunas de las candidaturas confeccionadas por el equipo de trabajo contando con los militantes y cargos locales habrían sido modificadas unilateralmente, dejando fuera a personas con años de trabajo en las bases y dando entrada a personas con escasa relación con el partido.

Estas serían las principales causas de la oleada de dimisiones en localidades como Sollana, Quart de Poblet, Guardamar de la Safor, Barx o Gandia, donde el Comité Ejecutivo Nacional designó a Manuel Millet como candidato a la alcaldía, quien en su día fue expulsado por el entonces Comité Ejecutivo Provincial por mala praxis.

En Bétera, el coordinador local durante cuatro años Juan Carlos Miguel Hernández, ha presentado su dimisión y su baja del partido recientemente, junto a la de varios afiliados más: “He dimitido por el menosprecio al que he sido sometido, no han valorado mi trabajo y mi dedicación durante estos cuatro años y también he perdido toda mi confianza en el concejal Fidel Valcarce y en Vox Valencia”. En el trasfondo, nuevamente, discrepancias con las listas electorales.

Esta situación ha provocado que la dirección del partido ultra haya remitido un mensaje a sus afiliados en la ciudad de València, al que ha tenido acceso este diario, en el que solicita voluntarios para ir “de relleno” en las listas de otros municipios que no pueden “completar la lista por falta de afiliados”.

Dimisiones en Castellón

En Castellón, también por discrepancias con la dirección provincial que dirige la diputada en las Corts Valencianes, Llanos Massó, ha habido dimisiones en Joan de Moró, Onda, Benicàssim o la Vall d'Uixó. Diversos afiliados consultados por esta redacción han explicado que “está habiendo muchas bajas en toda la provincia”. En este último municipio, por ejemplo, explican que se remitió una lista completa con gente de las bases a la dirección provincial y a la nacional sin obtener contestación. Finalmente, la lista aprobada no tiene nada que ver con la remitida, lo que ha generado al menos una decena de bajas.

Todo esto se une a la crisis desatada a finales del pasado año en Alicante cuando Raúl Serna, coordinador de Vox en la Vega Baja, dimitió de su cargo anunciando otro reguero de dimisiones de sus coordinadores en diferentes municipios de la comarca, también por discrepancias con la dirección provincial que encabeza Ana Vega.