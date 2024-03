El análisis del discurso de Vox: debilitar los derechos de las minorías nacionales, su autonomía educativa y cultural

Un estudio de Joaquim Rius y Juan Pecourt, investigadores del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, y de Juan Arturo Rubio (Universidad Antonio de Nebrija) compara los modelos culturales del PP y de Vox, y concluye que Vox da mayor importancia que el PP a la política cultural. Según el artículo 'Nativist nationalism, cultural homogenisation and bullfighting: VOX’s cultural policy as an instrument for cultural battle (2019–2023)' publicado en la revista International Journal of Cultural Policy, Vox prioriza valores tradicionales (tauromaquia), opta por el enfrentamiento cultural (anticatalanismo) como la extrema derecha en Estados Unidos, y desatiende la cultura contemporánea y a los creadores.

Según los tres investigadores, además, la propuesta cultural de Vox “también contiene elementos novedosos como la inversión de un discurso vengativo sobre las minorías, haciendo que los socialmente dominados parezcan dominantes”, un relato del extremismo de derecha que consiste en el populismo a la inversa, en el que los dominantes sociales se presentan como dominados para reclamar su dominio simbólico.

Este punto, continúan Rius, Pecourt y Rubio, “otorga a Vox un lenguaje y una imagen supuestamente transgresoras, cuando la realidad es que su política cultural es una reacción al progreso del feminismo, la reivindicación de los derechos de las minorías o el ecologismo en el contexto de una crisis del modelo fordista y la emergencia de unos valores posmaterialistas”.

Además de una radicalización en las tendencias autoritarias en lo cultural precedentes en la derecha española, Vox introduce temáticas de la alt-right (la supuesta cultura de la cancelación) así como elementos identitarios que representan valores tradicionales y que no cuestionan la cultura dominante, algunos con una aceptación social no mayoritaria, como la tauromaquia.

“El objetivo principal es la debilitación de los derechos de las minorías nacionales y su autonomía educativa y cultural, y la promoción del nacionalismo español dominante en todo el territorio estatal sin excepciones, especialmente en territorios como Cataluña que han convertido su singularidad cultural en símbolo de identidad nacional”, explican los investigadores.

El caso valenciano

De acuerdo con el planteamiento anterior, en el caso valenciano, donde Vox gestiona la Conselleria de Cultura, los investigadores destacan cómo el partido de derecha intenta invertir el discurso de la minoría valencianista que impone, en su opinión, las tesis catalanistas, de forma que un debate superado por la mayoría, vuelve a aparecer azuzado para legitimar el nacionalismo español imperante.

“En las dos comunidades en las que son responsables de la cultura, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, han dirigido sus esfuerzos en revindicar una práctica en fuerte debate social, la tauromaquia, y en atacar las minorías nacionales, es decir, en convertir la política cultural en un instrumento de guerra cultural”, explican los investigadores. En este sentido, a diferencia de otras formaciones de extrema derecha europeas, con una retórica antimusulmana en lo histórico, el discurso de Vox no se centra especialmente en el odio a la cultura de los inmigrantes o contra la multiculturalidad, sino en la debilitación de los derechos de las minorías nacionales y su autonomía educativa y cultural, y la promoción del nacionalismo español dominante en todo el territorio estatal sin excepciones.

Esta investigación cuenta con el apoyo de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Tolouse (CNRS-Universidad de Toulouse).