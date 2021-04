Ciudadanos y Vox salvan al alcalde de Orihuela imputado por cobrar de Sanidad sin acudir a trabajar

Ciudadanos, el partido que apoya al PP en el Ayuntamiento de Orihuela, y Vox han votado en contra de la moción de la oposición, firmada por el PSPV-PSOE y Cambiemos Orihuela, que proponía al alcalde Emilio Bascuñana, imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos por cobrar durante años de la Conselleria de Sanitat sin acudir a su puesto de trabajo, que se apartara del puesto hasta que se resuelva el caso. De hecho, el acuerdo de gobierno con el partido naranja preveía que cualquier cargo investigado en una causa judicial sería destituido hasta que se dicte una sentencia firme.

La moción conjunta de los socialistas y de la marca de Unidas Podemos en Orihuela acusa al alcalde popular de mantener una actitud "intolerable y despótica". "El gobierno municipal está en manos de una persona que transmite una visión señorial y autoritaria del poder", reza la moción. La oposición mantiene que la situación de Bascuñana al frente del consistorio es "insostenible". El primer edil "nunca dio explicaciones, ni siquiera cuando compañero de gobierno y portavoz del PP, Rafael Almagro, llegó a reconocer que el alcalde recibió un trato de favor en la Conselleria de Sanidad", agrega la moción.

El exconseller Rosado contradice al director territorial

La declaración del alcalde popular ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, prevista para este jueves, se ha suspendido al coincidir con la celebración del pleno municipal en el que se debatía precisamente la moción sobre la dimisión del alcalde. Luis Rosado, el exconseller de Sanitat del Gobierno de Alberto Fabra, tuvo que declarar este miércoles como testigo en la causa.

La jueza y la Fiscalía Anticorrupción interrogaron a Rosado, secretario autonómico de Sanidad cuando Bascuñana se incorporó como 'asesor zombi', quien aseguró haber resuelto la situación al tomar posesión del cargo. El testimonio del exconseller, que actualmente trabaja en la consultora madrileña Luzán 5 Health Consulting, especializada en el sector sanitario, contradice la versión del entonces director territorial que sostiene que le dijo al alcalde de Orihuela que no lo necesitaba como asesor.

La instructora del expediente interno que Sanidad inició cuando elDiario.es publicó los cobros por la cara de Bascuñana se reafirmó en su declaración en que no hay rastro del supuesto trabajo de asesoramiento del alcalde popular en la época en que cobró como asesor, según ha adelantado el diario Información. De hecho, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ya confirmó en sede parlamentaria que no había rastro del supuesto trabajo de Bascuñana tras las pesquisas internas en su departamento.

"No se ha encontrado ningún documento descriptivo de las funciones supuestamente encomendadas, ni el objeto, ni el contenido, ni la misión del trabajo. No hay constancia entre los funcionarios consultados de que el doctor Bascuñana hiciera acto de presencia física en la Dirección Territorial de Alicante, ni tienen constancia de su paso por ella. Tampoco consta que tuviera despacho en la Dirección Territorial", dijo Barceló en respuesta a una pregunta de Compromís. El alcalde de Orihuela, que mantiene en la sombra la propiedad de una clínica privada, aseguró que su trabajo era telemático y que no hacía informes escritos.