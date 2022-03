Cullera amenaza con acudir a la justicia si las administraciones no limpian el Xúquer para evitar inundaciones de cañas en temporales

“Esto no es justo, es momento de la política y Cullera y su ayuntamiento están dispuestos al hecho que, si la política no da solución a estos fenómenos, recurrir a la justicia porque no es justo que cada vez que viene un temporal el consistorio tenga que sufragar estos gastos”. Así se ha manifestado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, después de las inundaciones de cañas que ha provocado el río Xúquer en las playas cullerenses después de la crecida del río que ha arrastrado la vegetación durante todo su recorrido.

Mayor afirma que es “una situación injusta e insostenible” y que se repite cada vez que hay un temporal y las playas de la localidad se ven dañadas por miles de cañas y de suciedad arrastradas por el río Xúquer y sus afluentes. “Hoy queremos decir bastante a esta situación, no estamos ante hechos que sean solo accidentales, estamos ante un hecho recurrente” ha afirmado el alcalde durante la visita en la playa del Marenyet para evaluar los daños que está causando el temporal.

Ante el desastre ocasionado en los arenales de la localidad, Mayor ha reclamado la implicación de todas las administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana: “es momento de la política, es momento que las administraciones públicas competentes ponen encima de la mesa una solución que sea estructural y que no haga que cada vez el ayuntamiento de Cullera tenga que asumir los costes de limpieza para que las playas recuperen el perfecto estado en el cual tienen que estar como ciudad turística que somos y sobre todo también porque esto está haciendo un mal medioambiental que puede ser irreparable”. En este sentido el primer edil exige “que habiliten ya partidas presupuestarias específicas porque cuando esto ocurra se pueda recurrir a ellas”, así como la creación de un plan de cuenca “serio”.

