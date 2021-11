El PSPV de Xàtiva aprueba el primer presupuesto de la legislatura sin el apoyo del socio de Gobierno de Ciudadanos

La mala relación que tiene lo el PSPV de Xàtiva con su socio de Gobierno, Ciudadanos, después de la salida de la formación del edil María Beltrán, que ha mantenido sus responsabilidades dentro del gobierno, se ha mostrado este fin de semana con la aprobación del presupuesto por 2022. La sesión de sábado no tuvo la presencia del ya único representante de la formación naranja, Juan Giner, lo cual ha supuesto la aprobación del primer presupuesto de la legislatura sin el apoyo de Ciudadanos.

Con el abandono de Beltrán de la formación el alcalde Roger Cerdà decidió no intervenir y mantuvo las competencias a ambos concejales dentro del gobierno municipal, a pesar de la petición de Giner de que se las retirara. No obstante con María Beltrán el PSPV de Xàtiva se asegura mantener la estabilidad de gobierno, puesto que con ella suman los 11 votos dentro del pleno municipal que marca la mayoría absoluta, y no dependen del pacto con Ciudadanos.

Precisamente en este pleno municipal también se aprobó el paso de María Beltrán al grupo de no adscritos, así como su adscripción a las comisiones informativas permanentes.

El alcalde Roger Cerdà ha calificado estas cuentas de 2022 como “unos presupuestos de máxima responsabilidad, con una firme voluntad para reactivar la ciudad económicamente y socialmente, con la capacidad para generar créditos para la llegada de fondos europeos y dando respuesta a los grandes retos de presente y de futuro que tiene esta ciudad”, al tiempo que ha explicado que “en el próximo ejercicio hemos apostado por una congelación de los impuestos en un momento en que todos los tributos se incrementan con la subida del IPC o los precios de la luz o de la gasolina, y además se producirá una reducción del endeudamiento con la liquidación de préstamos, que situará la deuda del Ayuntamiento por bajo del 34% con un total de 9,8 millones. Cerdà también ha hecho mención a las inversiones y ha indicado que “se incorporan 2 millones de euros de inversiones, pero la capacidad supera los 13,8 millones que son dinero para inversiones de proyectos que ya están en ejecución. En total más de 15 millones de euros que servirán para generar ocupación y mejorar nuestras instalaciones”.

Por su parte, el concejal de Hacienda y portavoz socialista Ignacio Reig ha manifestado que “afrontamos los presupuestos de 2022 con la intención de reforzar las políticas iniciadas después de la pandemia, para tratar de volver económicamente al 2019 y devolviendo al camino del crecimiento y de la creación sostenida de puestos de trabajo”, al tiempo que ha reconocido que se ha tratado de encontrar el consenso con el resto de fuerzas políticas “en un expediente tan importante como el del presupuesto municipal”.

La concejala María Beltrán también ha votado favorablemente en los presupuestos y ha incidido en que “este es un presupuesto muy diferente al de 2021, con casi 29 millones, y en el que destaca como cada año el gasto en el capítulo de personal pero también la gratuidad para las escuelas infantiles, el dinero destinado a los deportes y también los que van dirigidos a Bienestar Social”.

Desde la oposición el portavoz de Xàtiva Unida Miquel Lorente ha agradecido la recuperación de la posibilidad de dialogar y de intentar llegar a acuerdos. “Nos hubiera gustado llegar a un acuerdo pero no ha podido ser. Este es un inicio, pero este presupuesto se ha quedado corto”. Lorente ha remarcado entre otras cuestiones la incorporación de una línea específica para Bixquert con una dotación inicial de 50.000 euros o las inversiones en los parques infantiles, pero ha defiende el voto negativo en “la insuficiencia en accesibilidad en Xàtiva para poder atender a todas las necesidades en el espacio urbano, la participación y las infraestructuras hidráulicas, muy menguadas respecto a las necesidades de esta ciudad”.

Para el concejal del PP Eduardo Llopis “las inversiones son claramente insuficientes para todas las necesidades de la ciudad”. Llopis ha expresado que el gobierno “no es creíble en la hora de realizar presupuestos y mucho menos de ejecutarlos. No nos fiamos de su presupuesto y por eso votamos en contra”.