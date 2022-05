El último concejal de Ciudadanos en Xàtiva renuncia a sus delegaciones de gobierno a las puertas de ser expulsado por el partido

Juan Giner, el último concejal que le quedaba a Ciudadanos en el gobierno de Xàtiva, ha renunciado a sus delegaciones dentro del gobierno municipal -Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil-, y quizás su tiempo dentro del partido también tiene las horas contadas puesto que tiene un expediente de expulsión abierto en la formación naranja.

Giner ha anunciado así que renuncia a sus competencias y que pasará a estar en la oposición en el año que queda de legislatura, y que además dejará la política municipal y no se volverá a presentar a las próximas elecciones.

Ciudadanos firmó un pacto de gobierno en 2019 con el PSPV de Xàtiva, por lo cual los dos concejales que consiguió se integraban al ejecutivo municipal socialista que tenía 10 ediles. Pero el pasado mes de septiembre, la concejala de Cs María Beltrán, anunció que dejaba el partido, pero que mantenía sus delegaciones con el visto bueno del alcalde Roger Cerdà. Ante esta situación Cs reclamó al alcalde que expulsara del gobierno a Beltrán y a esta que renunciara al acta de edil, pero el PSPV con la concejala ex de Ciudadanos, tiene la mayoría absoluta en el pleno, y no accedió a la reclamación. A partir de ahí Cs pidió a Giner que abandonara el gobierno local como reacción. Y Giner pidió tiempo, un tiempo que ha acabado en un expediente de expulsión por no someterse a las directrices del partido.

Este viernes Juan Giner ha comparecido en rueda de prensa para anunciar su marcha del gobierno municipal y su paso a la oposición por el año que queda de legislatura, y no ha ahorrado críticas al que todavía es su partido. Así el concejal explica que, a pesar de que ha presentado alegaciones al expediente en un “99.9% fui expulsado del partido. Hay quién abandona el barco cuando se hunde y a mí me echan por la borda”.