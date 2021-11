Un condenado del 'caso Blasco' vuelve con un proyecto de cooperación: "Soy culpable de algo que no he hecho"

El responsable de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, vuelve con un proyecto de cooperación, centrado en alimentación, en la localidad peruana de Andahuaylillas, tras su condena en el 'caso Cooperación'. Darder fue condenado a tres años de prisión en el marco de la pieza del hospital de Haití y siempre ha criticado al exconseller Rafael Blasco al considerar que lo enredaron por su trayectoria en el ámbito de la cooperación (fue distinguido por la Unesco). En un programa televisivo llegó a acusar a la "cúpula mafiosa del PP" de haber convertido su vida en un infierno.

Fernando Darder, tras superar una grave enfermedad, ha vuelto a la carga con un proyecto de cooperación en Perú para el que pretende recolectar unos 32.000 euros, sin ayudas públicas, mediante exposiciones y charlas. El cooperante no cuenta con ayudas públicas aunque asegura que cuenta con el "aval" de algunas administraciones municipales peruanas. "La Generalitat Valenciana no perdona, durante estos 10 años soy culpable de algo que no he hecho", asegura Darder, quien este sábado presenta el proyecto en el restaurante La Zarandona de Valencia. "Sigo con un manto de culpabilidad por algo que no he hecho", afirma.

El responsable de Esperanza sin Fronteras ya criticó ante el propio Rafael Blasco la corrupción del PP en el ámbito de la cooperación durante el juicio oral por la pieza del hospital de Haití. Darder celebra que, en la última pieza del 'caso Blasco', relativa a los contratos de informática, el presunto testaferro de Blasco, el empresario Augusto César Tauroni, ha confesado y pactado con la Fiscalía Anticorrupción. "Es una de las personas más malas que he visto en mi vida", recuerda el cooperante.

Fernando Darder lamenta que el proyecto del hospital de Haití era su última misión, tras la cual pensaba retirarse "con honores". Sin embargo, la investigación del caso abortó el proyecto y acabó con su imputación y posterior condena. "Era el proyecto más importante mi vida", afirma Darder, presidente de Esperanza sin Fronteras desde 1998.

"He estado todos estos años diciendo que soy inocente, se aprovecharon de mí y nunca más voy a confiar en los políticos, son corruptos", afirma Darder.