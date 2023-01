La consejera socialista del Puerto de Valencia defiende la ampliación “siempre que respete las leyes y el medio ambiente”

La consejera socialista del Puerto de Valencia por designación de la Generalitat Valenciana, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha defendido este miércoles la ampliación de la infraestructura “siempre que se respeten las leyes y el medio ambiente”, en contraposición de su compañero en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria (APV), Iván Castañón, de Compromís, quien ha presentado un recurso de reposición contra la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles, tal y como ha avanzado elDiario.es.

El recurso presentado, previo al contencioso administrativo en los juzgados si procede, gira en torno a tres líneas argumentales: la invalidez de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 para dar cobertura al nuevo proyecto, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que considera que paraliza toda la tramitación administrativa, y el informe de Costas que plantea 21 objeciones a las que no se ha dado respuesta. Por todo ello, considera Castañón que la votación y aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles del pasado 2 de diciembre es nula de pleno derecho.

Al respecto, Rodríguez-Piñero ha comentado que aunque no ha podido consultar en profundidad el documento presentado, “toda persona legitimada tiene perfecto derecho de presentar los recursos que considere en defensa de los intereses que defiende”. La consejera socialista de la APV, quien votó a favor del proyecto, ha justificado a continuación su apoyo a la ampliación portuaria: “Es fundamental para el desarrollo de nuestra industria de nuestros servicios porque realmente la dimensión del comercio es cada vez mayor y puertos pequeños no permiten la escala de los grandes buques que se están desarrollando. Por sí a la ampliación del Puerto siempre que se haga respetando las leyes, como no puede ser de otra manera, y el medio ambiente”.

Preguntada sobre si es compatible este proyecto con el respeto al medio ambiente, teniendo en cuenta que minutos antes en su comparecencia alertó de la gravedad del cambio climático, afirmó que evidentemente sí, “si no no puede ser, hay que respetar todas las normas medioambientales, y si no no se puede hacer, no hay posibilidad de emitir informes jurídicos y de aprobar decisiones políticas que vayan en contra del cumplimiento de las normas, y las normas medioambientales también son de obligado cumplimiento”.

El PP pide explicaciones a Puig

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y en les Corts Valencianes, María José Catalá, ha exigido a Puig explicaciones después de conocer que el Secretario Autonómico y representante en la Autoridad Portuaria de Valencia, Iván Castañón, ha presentado un recurso en el que pide la nulidad y la suspensión de la ampliación del Puerto de Valencia.

“Este recurso demuestra que Puig no pinta nada. Tiene una falta de autoridad insultante para ser el president de la Generalitat. No es capaz de conseguir nada para los valencianos, como hemos visto con el agua, y ahora es su propio gobierno quien boicotea la ampliación del Puerto de Valencia” ha afirmado Catalá.

María José Catalá ha recordado que el representante de Puig en la Autoridad Portuaria y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, votaron en contra de la ampliación del Puerto. “Es una irresponsabilidad absoluta que Puig y Ribó hagan frente común para frenar una inversión millonaria que va a crear miles de puesto de trabajo”.