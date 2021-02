Donaciones contra la COVID: 1,2 millones de euros en aportaciones anónimas financian 5 proyectos de investigación contra la pandemia

1.237.527,67 euros. Esa es la cantidad recaudada hasta el pasado 14 de diciembre procedente de donaciones privadas -mediante aportaciones que van desde los 12,50 hasta los 500.000 euros- y que se destina de forma íntegra y exclusiva a "gastos derivados de la crisis provocada por la COVID-19". Aunque el dinero recaudado puede destinarse a gastos como "equipamientos e infraestructuras sanitarias, material, suministros, contratación de personal, investigación" y cualquier otra partida que pueda contribuir a reforzar la capacidad de respuesta a las crisis derivada de esta enfermedad, el Gobierno valenciano decidió destinar ese dinero a proyectos de investigación que sirvan para luchar contra el coronavirus, tal y como confirmaban desde la Conselleria de Hacienda a elDiario.es.

Con el objetivo de regular estas aportaciones, el pasado 6 de noviembre el Consell aprobó el decreto que articula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional destinadas a entidades que disponen de proyectos de investigación de excelencia para la anticipación y adaptación a situaciones derivadas de la COVID-19.

La finalidad de estas subvenciones es la financiación de proyectos de I+D de excelencia de carácter estratégico "que permitan a las administraciones públicas disponer de los mejores instrumentos para la lucha contra el coronavirus". Para ello, la Conselleria de Innovación destinará un importe máximo de 950.650 euros, a cargo de los fondos propios de la Generalitat, "que además podrán obtener cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional".

Los beneficiarios de estas ayudas son cuatro de las universidades públicas valencianas donde trabajan los investigadores principales y responsables de la ejecución de cada uno de los proyectos de I+D y las subvenciones se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de los proyectos de investigación seleccionados.

Proyectos seleccionados

El proyecto de "simulación computacional de la actividad de la proteasa principal del SARS-CoV-2", de la Universitat de València, ha recibido 152.000 euros. Este trabajo permitirá, mediante simulaciones computacionales, describir el modo de actuación de una de las enzimas claves del coronavirus. Este conocimiento puede proporcionar una guía detallada para el diseño de fármacos antivirales. El estudio está dirigido por el catedrático de Universidad, Departamento de Química Física de Universitat de València Iñaki Tuñón y su equipo está formado por los investigadores José Javier Ruiz Pernía, Carlos Alberto Ramos-Guzmán y Rafael García-Meseguer.

La Universitat Politécnica de Valencia (UPV) ha recibido 190.158 euros para el desarrollo nuevos sistemas de diagnóstico de la COVID-19 que contribuyen a la identificación de los pacientes, su cribado y a la detección de personas inmunizadas. El proyecto CIBER-BBN se basa en el desarrollo de protocolos de reconocimiento rápido y sensible empleando nanosistemas con “puertas moleculares” y está listo ya para los ensayos en muestras clínicas. Está dirigido por el profesor Ramón Martínez Máñez, investigador del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UPV y director científico del CIBER-BBN en colaboración con los doctores Javier Pemán y Mª Ángeles Tormo, del Grupo de Investigación en Infección Grave del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, y María Dolores Gómez, responsable de la Unidad de Microbiología Molecular del Servicio de Microbiología de La Fe. Entre las ventajas del dispositivo destaca "su facilidad de uso, pudiendo utilizarse para el diagnóstico de COVID-19 en lugares con infraestructura limitada". Además, no requiere de personal altamente cualificado y la muestra no se tiene que analizar en laboratorios especializados.

La Universitar Politècnica, con una subvención de 308.500 euros, ha creado un proyecto de inversión para la puesta en marcha de un sistema de biofuncionalización y verificación de calidad óptica en circuitos fotónicos integrados. Este sistema permite detectar a la vez los virus de la gripe y de COVID para poder diferenciar estas infecciones. Es un test "rápido, efectivo y barato". El desarrollo del test múltiple virus COVID-19 y anticuerpos está en fase clínica (Hospital Clínico de Valencia). Está dirigido por Javier Marti, catedrático de la UPV y director del Nanophotonics Technology Center, y junto a los doctores Amadeu Griol y Rafael Bueno.

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI), con una partida de 199.992 euros, ha realizado un proyecto de detección del SARS-CoV-2 en aerosol atmosférico en ambientes interiores como herramienta de evaluación de medidas sanitarias de prevención y de alerta de la transmisión de la COVID-19. La investigación está dirigida por la científica del Plan GenT Juana María Delgado Saborit.

Por último, la Universidad de Alicante ha obtenido una subvención de 100.000 euros por su investigación sobre Big Data e Inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de los afectados por el coronavirus. Consiste en una plataforma que accederá a las historias clínicas de los pacientes para extraer información sobre patologías previas, tratamientos recibidos y pruebas realizadas para detectar la COVID-19 y desarrollar tratamientos personalizados. Está desarrollado por Lucentia Lab, una empresa de base tecnológica de la Universidad de Alicante, en colaboración con diversos hospitales valencianos y cuenta como investigador principal con Juan Carlos Trujillo, catedrático del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante.