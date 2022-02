L’aposta de Volkswagen per Sagunt: claus d’una decisió que pot garantir el futur de Ford a Almussafes

La implantació d’una fàbrica de bateries d’un gegant com Volkswagen, que pot generar unes 3.500 ocupacions qualificades de manera directa, sense comptar els llocs indirectes que es poden generar en empreses vinculades i proveïdores, és una oportunitat econòmica de futur massa important per no lluitar-hi fins al final.

I aquest és el plantejament que es va fer la Generalitat quan va veure l’opció que aquesta factoria recalara en terres valencianes, concretament en Parc Sagunt II, un polígon pensat precisament per a la implantació de grans empreses per la seua immillorable ubicació, amb connexió directa amb el Corredor Mediterrani i, per tant, a mitjà termini amb els ports valencians i amb la mateixa factoria Ford d’Almussafes.

Quan la multinacional va anunciar la creació d’una planta de bateries amb una inversió de prop de 2.000 milions d’euros i amb una potència de 40 gigavats (GWh) anuals amb vista a començar a funcionar a partir del 2025, Catalunya va ser la primera a posicionar-se, encara que prompte s’hi van sumar altres comunitats com Aragó, Extremadura, el País Basc i Galícia.

Finalment, van anar descartant-se opcions i inicialment el Govern central va semblar decantar-se per Extremadura, regió que, com que està menys industrialitzada (zona 1), pot oferir a la companyia ajudes públiques de fins al 30%, davant del 10% a què pot arribar la Comunitat Valenciana.

No obstant això, des de Presidència de la Generalitat, conscients d’aquesta situació, es va optar molt hàbilment per iniciar converses directes amb Volkswagen, sense passar per interlocució de l’executiu central, cosa que al principi va generar un cert malestar en el Govern. Les negociacions han sigut molt intenses en els últims mesos i s’han dut amb discreció extraordinària.

Aquest tracte directe ha sigut una de les principals claus que ha decantat la balança en favor de Sagunt, però no l’única. La ràpida habilitació dels terrenys necessaris, unida a la ubicació estratègica esmentada, també ha tingut un pes important en la decisió final.

En aquest sentit, pràcticament tots els departaments del Govern valencià han fet un paper fonamental. Per exemple, el 17 de febrer passat la Conselleria de Transició Ecològica, que dirigeix Mireia Mollà, va aprovar la Declaració ambiental i territorial estratègica (DADA) del pla especial de Parc Sagunt II en un temps rècord, amb la qual cosa es va donar el vistiplau a aquesta zona industrial de gran importància per a la Comunitat Valenciana.

La Generalitat s’havia marcat com a objectiu l’aprovació d’aquesta autorització ambiental i territorial tan important durant el mes de febrer del 2022, per aprofitar al màxim les oportunitats d’inversió. L’habilitació d’aquest sòl com a industrial, amb l’autorització ambiental estratègica corresponent, ha sigut fonamental en el procés.

A més, el Consell va anunciar el dimecres 23 de febrer l’aprovació del projecte d’expropiació per a disposar de 5,6 milions de metres quadrats de sòl industrial en el polígon esmentat, a Sagunt (el Camp de Morvedre), per atraure noves companyies logístiques i industrials que requerisquen grans dimensions, com la megafactoria de bateries que projecta Volkswagen.

Un altre aspecte decisiu ha sigut la possibilitat de comptar amb mà d’obra qualificada gràcies a la proximitat dels diferents campus universitaris i dels diferents parcs tecnològics valencians.

La implantació de la planta de bateries, a més, pot ser determinant perquè Ford es decante per fabricar els seus vehicles elèctrics a Almussafes, ja que totes dues companyies tenen acords per a facilitar sinergies en aquest sentit.

Amb tot, Volkswagen encara no ha fet oficial la seua decisió, cosa que no passarà fins que el Govern publique, possiblement la setmana que ve, el corresponent Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transformació Econòmica (PERTE) del Ministeri d’Indústria, en què s’inclou la gigafactoria.

En total, el Govern central preveu destinar 4.295 milions d’euros en la reconversió de la indústria de l’automoció espanyola fins al 2023 amb l’objectiu de preparar-la per a la fabricació de vehicles elèctrics.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, va comentar dijous que la possible instal·lació d’una planta de bateries elèctriques de Volkswagen a Sagunt és “una decisió que ha de prendre i comunicar l’empresa”, ja que ha remarcat que de moment només hi ha “rumors”.

En qualsevol cas, ha defensat que el Govern valencià ha treballat “molt durament” per atraure aquestes inversions i altres. “Per descomptat, no podem dir res més”, ha puntualitzat en una entrevista en Cope Canarias, davant les informacions publicades sobre la possible arribada de la multinacional.

Puig, no obstant això, mostra així una postura prudent i de lleialtat amb la companyia, que ha de ser la que faca l’anunci. Tanmateix, totes les fonts consultades per aquest diari donen per fet que la decisió està presa al 99% i tan sols esperen l’anunci oficial, que, si s’esdevé, serà, sens dubte, un dels millors avals del Botànic amb vista a les pròximes eleccions.