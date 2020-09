18 editorials valencianes participen en la Setmana del Llibre en Català de Barcelona

Un total de 18 editorials valencianes participen enguany en la 38a Setmana del Llibre en Català, una expecidió organitzada per l’Associació d’Editors del País Valencià (AEPV). Aquesta gran mostra de la producció escrita catalana tindrà lloc al Moll de la Fusta de Barcelona del 9 al 13 de setembre i comptarà entre els seus 204 expositors amb 184 segells editorials, 11 llibreries, 2 distribuïdores i 7 institucions.

A més, enguany, la programació presencial es combinarà amb propostes en línia que es podran seguir des de qualsevol punt del territori i que permetran arribar a més públic, tal com ha informat l’AEPV.

Quant als representants valencians, que compten amb el suport de Cedro, s’instal·laran al mòdul 56, on els visitants d’aquest gran encontre de la paraula escrita podran trobar els títols de Vincle Editorial, Edicions 96, Edicions del Bullent, Publicacions Universitat d’Alacant, EdictOràlia Llibres i Publicacions, Malian Editora, Drassana o Balandra.

També integren aquest espai segells com ara el Servei de Publicacions Diputació de Castelló, Onada, Institució Alfons el Magnànim, Lletra Impresa, Publicacions Universitat de València, Tres i Quatre Edicions, Edicions Bromera, Sembra Llibres, Universitat Jaume I i Perifèric Edicions.

Amb 160 activitats programades i 66 casetes habilitades, la Setmana del Llibre en Català reivindica la tasca de les editorials que editen en català, de les llibreries i de les publicacions periòdiques. Així, es presenta com una oportunitat per a facilitar l’accés als fons editorial de diferents segells, però també per a presentar les darreres novetats i oferir eines de foment lector. Des del 1997, La Setmana lliura anualment el Premi Trajectòria a un professional vinculat a la divulgació de la cultura catalana. En 2020, la guanyadora ha sigut Teresa Duran.