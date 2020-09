Cancel·lada de forma indefinida la Fira del Llibre de València 2020 de forma presencial

La Fundació Fira Llibre i el Gremi de Llibrers, organitzadors de la Fira del Llibre de València, han pres la decisió de què no hi haurà presència física de la fira en aquest 2020. La Fira estava prevista inicialment del 30 d’abril al 10 de maig de 2020, als Jardins de Vivers, però va ser ajornada a conseqüència de l’actual crisi sanitària mundial causada per la COVID-19. Durant l’estiu, amb la desescalada, es va reubicar del 13 al 22 de novembre de 2020, a la Plaça de l’Ajuntament. Encara que les diferents administracions han col·laborat, en tot moment, la realitat és que les mesures a aplicar en el protocol anti-COVID, dificultaven molt la seua realització.

Per altra banda, i en exercici de responsabilitat, haguera estat inevitable la concentració de visitants -encara que estava previst un control d’aforament- al voltant de les instal·lacions de casetes i escenaris, que haguera pogut posar en risc, tant els visitants com llibreters i llibreteres, i el mateix personal de la Fira. La comissió organitzadora és molt conscient de l’impacte econòmic negatiu per al sector perquè, a banda de les vendes, que rondaren el milió d’euros en la passada edició, dels ingressos de la fira depenen, a banda de les editorials, autors i llibreries, diferents empreses de muntatge d’infraestructures, electricitat, seguretat, neteja, i tot un seguit de grups d’animació lectora, músics i diferents formacions artístiques, que esperaven amb il·lusió aquest esdeveniment.

Justament, i pensant en aquests professionals, s’està treballant en poder realitzar, tant les activitats que van adreçades als escolars, com les familiars o públic en general, en streaming o mitjançant un canal a Youtube. "Des de la Fira del Llibre volem llançar un missatge d’optimisme, animant al públic habitual de la Fira a què estiga molt pendent de les nostres xarxes socials i el nostre web, ja que, dies abans del 13 de novembre, anirem informant-vos puntualment de totes les activitats que es realitzaran, per tal de poder sumar-se a elles".

Desitgem que d’ací en uns mesos, quant arribe la propera edició, al 2021, la pandèmia estiga més controlada, i siga possible recuperar el format i la ubicació habitual; de fet, l’equip tècnic ja està treballant, en paral·lel, en la 56 edició, que tindrà lloc a la propera primavera.